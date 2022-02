Daniel Rojas é o novo CEO da Audi do Brasil 

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O executivo possui mais de 25 anos de experiência no setor automotivo e atua no Grupo Audi desde 2015

A Audi do Brasil anuncia Daniel Rojas como seu novo CEO e presidente a partir deste mês fevereiro de 2022. Com mais de 25 anos de experiência no setor automotivo, o executivo está no Grupo Audi desde 2015 e, especificamente no Brasil, desde 2019, quando assumiu a função de diretor de vendas da operação nacional. Ele sucede Johannes Roscheck, que retorna para a AUDI AG em Ingolstadt, na Alemanha, onde será responsável por controladoria e finanças corporativas de todo o Grupo Audi.

Daniel Rojas terá a missão de manter e fortalecer o crescimento sustentável da empresa. O executivo chileno também avançará com os planos eletrificação da marca no País, evolução dos processos de digitalização e relacionamento com os clientes e fortalecimento da relação com a rede de concessionárias, além da consolidação da fabricação de veículos em São José dos Pinhais, no Paraná.

Para Rojas, “a indústria vive um momento transformador em todo o mundo, em que os desafios são tão grandes quanto as oportunidades, e a Audi está assumindo cada vez mais seu papel de liderar a mobilidade sustentável. Em conjunto com todo o time qualificado da marca no País e uma cooperação cada vez mais estreita com nossa rede de concessionárias, vamos fortalecer as bases sólidas que construímos nos últimos anos para dar continuidade ao crescimento sustentável, aos novos processos de digitalização, às novas formas de relacionamento com o cliente e à retomada da fabricação de veículos no País”. Ele complementa: “Quero agradecer também ao Johannes por todo o trabalho feito nestes últimos anos e pela confiança que sempre depositou em mim e em todos os colaboradores da Audi no Brasil”.

A operação brasileira esteve sob o comando de Johannes Roscheck desde 2017, nesta que foi a segunda passagem pelo executivo austríaco no País – a primeira foi no fim da década de 1990, quando ele liderou a construção da fábrica da empresa no Paraná. Após cinco anos marcados por um período de renovação completa do portfólio de produtos e reestruturação dos negócios, ele retorna à matriz da empresa na Alemanha para assumir o cargo de head de controladoria e finanças corporativas da AUDI AG.

De acordo com Johannes Roscheck, "o Brasil é um lugar especial e tenho certeza que uma parte de mim sempre ficará aqui. Nesta minha segunda passagem no País tive uma jornada desafiadora e emocionante, que termina de uma forma que me dá muito orgulho, com a conclusão do lançamento de 30 novos produtos nos últimos três anos e o anúncio da retomada da produção local, além do fato de termos alcançado todos os objetivos propostos. Isso só foi possível graças ao esforço conjunto da rede de concessionárias e de todo o time da Audi do Brasil, a quem agradeço imensamente. Volto para a Alemanha para assumir uma função muito importante dentro do grupo e desde já desejo muito sucesso ao Daniel nesta nova etapa”.

Daniel Rojas: Natural de Santiago, capital chilena, Daniel Rojas é formado em Administração de Negócios pela Universidad del Desarollo (Chile) e possui MBA pela California State University (EUA). O executivo possui mais de 25 anos de experiência profissional na indústria automobilística, com passagens pela Volkswagen, Ford e Nissan.

Sua história com a Audi começou em 2015, quando assumiu a gestão da Audi Chile, posição que manteve até 2019, quando desembarcou no Brasil para se tornar o diretor de vendas da Audi do Brasil. Passou a ser responsável pelas áreas de vendas, vendas diretas, gestão de usados, frota e desenvolvimento de rede.

Em três anos nessa função, atuou diretamente na introdução de 30 novos modelos no mercado, evolução dos processos de digitalização e até novos modelos de negócios, como o programa de carro por assinatura Audi Luxury Signature. Em fevereiro de 2022 Daniel Rojas assume, aos 48 anos, a posição de CEO e Presidente da Audi do Brasil.

Johannes Roscheck: formado em Engenharia Industrial na Áustria e é Ph D em Engenharia Mecânica e Industrial, Johannes Roscheck possui quase 30 anos experiência no setor automotivo. Dentro da Audi, já ocupou cargos de liderança na Hungria, Estados Unidos, Alemanha e Brasil, além de ter passagens pelo Grupo Volkswagen e empresas de consultoria. A confirmação da retomada da produção na fábrica da Audi do Brasil em São José dos Pinhais, feita durante a House of Progress, em dezembro de 2020, foi o último anúncio oficial de Johannes Roscheck à frente da operação brasileira.

