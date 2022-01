GM apresenta a primeira Silverado totalmente elétrica

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A GM apresentou nos Estados Unidos a primeira Silverado totalmente elétrica, com alguns destaques:

- Autonomia estimada de até 640 km com uma carga completa

- Mais de 670 cavalos de potência com mais de 100 kgfm de torque no modo de força máxima, que permite acelerar de 0 a 100 km/h em um tempo estimado inferior a 4,5 segundos

- Carregamento rápido DC (até 350kW)

- Até 10,2 kW de potência para fornecimento externo de carga

- Até 4.535 kg de capacidade de reboque com até 590 kg de carga útil



Desenvolvida para ser uma picape totalmente elétrica, a picape utiliza a plataforma Ultium da GM.

“A Chevrolet revolucionou a Silverado diversas vezes para torná-la o sucesso que é hoje”, afirma Steve Hill, vice-presidente da Chevrolet. “A plataforma Ultium é um fator chave para atingirmos este novo patamar com a picape, tanto para clientes que utilizarão o produto como um veículo de trabalho como para aqueles que buscam um veículo versátil para o dia a dia, incluindo aqueles que estão considerando adquirir uma picape pela primeira vez”, conclui.

No primeiro momento, a Silverado EV estará disponível em duas configurações, a RST First Edition e a WT, voltada para frotistas. Ambas já virão equipadas com um abrangente pacote de tecnologias de segurança.

A edição RST First Edition, inclui:

- Tração nas quatro rodas

- Suspensão a ar automática adaptativa

- Sistema Multi-Flex Midgate que expande a área de carga ao permitir conectar a caçamba com a cabine, com o rebatimento também dos bancos traseiros

- Tampa traseira Multi-Flex com mecanismo elétrico

- Multimídia com tela de 17 polegadas, painel digital configurável com tela de 11 polegadas e uma tela auxiliar para o motorista tipo head-up display com mais de 14 polegadas

- Super Cruise, a tecnologia de assistência de direção autônoma permitindo que os motoristas viajem nesta condição por mais de 320.000 km de estradas compatíveis nos EUA e Canadá



A configuração WT (Work Truck) da Silverado EV será lançada primeiro para frotistas. O modelo oferecerá quase 520 cv de potência e 60 kgfm de torque, além de mais de capacidade de reboque superior a 3.600 kg2 e 544 kg de capacidade de carga. A Chevrolet prepara ainda uma versão com mais do que o dobro desta capacidade.

“A GM há muito tempo fornece aos seus clientes excelentes produtos e serviços, uma experiência excepcional com soluções inovadoras para atender às mais diversas necessidades de cada negócio”, diz Ed Peper, vice-presidente da GM Fleet. “Estamos entusiasmados com o lançamento da Silverado EV para frotistas em primeira mão, oferecendo-lhes um verdadeiro veículo capaz de ajudá-los a iniciar a transição para uma frota elétrica e alcançar seus objetivos de sustentabilidade”.

Propulsão Plataforma Ultium

A Silverado EV conta com a Plataforma Ultium, que é a base da estratégia da nova geração de veículos elétricos da GM.

“A plataforma Ultium permitiu com que nossas equipes de design e engenharia tivessem a liberdade de criar uma picape completamente nova com desempenho e capacidade impressionantes”, afirma Nichole Kraatz, engenheiro-chefe da Silverado EV. “O resultado é realmente impressionante e mostra a criatividade e a capacidade de inovação do nosso time, que fizeram um produto com agilidade e de escala”.

A nova arquitetura da picape utiliza o conjunto de baterias Ultium de 24 módulos como como parte da sua estrutura. O chassi é projetado com suspensões dianteira e traseira independentes. As rodas são de 24 polegadas na versão RST e são impulsionadas por motores na parte dianteira e traseira que compõem o sistema e4WD. A suspensão a ar automática adaptativa permite que o veículo seja levantado ou abaixado em até 50 mm.

A capacidade de esterçamento das quatro rodas ajuda a reduzir o raio de giro em manobra em estacionamentos e melhora a dinâmica veicular em velocidades mais altas, especialmente em situações de reboque. Na versão RST existe ainda um sistema avançado para esta finalidade.

Desempenho

Tanto as versões RST quanto WT são compatíveis com sistemas de carregamento rápido de até 350 kW, permitindo ampliar a autonomia em 160 km em 10 minutos, de acordo com estimativas da GM.

A Silverado EV conta ainda com um equipamento que permite usar a energia de suas baterias para alimentar até 10 equipamentos eletrônicos ou até mesmo para fornecer energia para uma residência em caso de emergência, por exemplo, num total de 10,2 kW. Esta tecnologia também permite carregar outro veículo EV.

Com a crescente rede norte-americana de carregadores e o recurso Energy Assist no myChevrolet Mobile App, os motoristas podem criar um planejamento de rotas com eficiência energética.

Os proprietários da Silverado RST têm disponível o carregador Ultium Charge 360, que é projetado para simplificar a experiência de uso do veículo, além de acesso a mais de 100.000 pontos de carregamento públicos disponíveis nos EUA e no Canadá.

Os clientes da Silverado WT têm disponível o modelo de carregador Ultium Charge 360 Fleet Service, que oferece uma das soluções de cobrança mais abrangentes do setor voltada para empresas, quer os motoristas levem seus veículos para casa ou retornem a um depósito central.

Funcionalidade

Por dentro e por fora, as duas versões da Silverado EV foram projetadas, pensando na flexibilidade.

“Não tivemos nenhuma restrição de design ou funcionalidade quando fomos projetar a Silverado EV, até porque não precisamos nos preocupar com as limitações que impõem um sistema de propulsão tradicional”, conta Phil Zak, diretor executivo da Chevrolet Design. “A plataforma Ultium nos permitiu redefinir o que significa oferecer novas possibilidades para o transporte de carga”.

O design frontal foi esculpido para direcionar o ar de forma para baixo na lateral da carroceria, reduzindo a resistência e a turbulência.

A Silverado EV será oferecida exclusivamente com cabine dupla, com um balanço dianteiro mais curto e mais espaço, permitindo que a segunda fila de assentos pudesse ser deslocada para trás.

O eTrunk, uma espécie de porta malas na parte dianteira do veículo, é capaz de acomodar uma mala grande mala ou mesmo ferramentas para quem vai utilizar a Silverado EV para trabalho.

O console modular da versão RST tem capacidade para pouco mais de 26 litros, equivalente a um cooler. Esta versão de acabamento possui ainda teto panorâmico.

A versão RST conta com o sistema Multi-Flex Midgate, que expande a área de carga ao permitir conectar a caçamba com a cabine por meio de uma tampa no dorso dos bancos traseiros, ampliando a área de carga para mais de três metros. Como os encostos dos bancos da segunda fileira são do tipo 40/60, existe diferentes opções de configuração.

Tecnologias

A Silverado EV está equipada, incluindo um sistema de software que permite atualizações ao longo do tempo.

Quando um motorista se aproxima do RST com um smartphone ou chaveiro habilitado, uma projeção de luz o saúda.

Ao entrar no veículo, uma animação 3D de boas-vindas aparece na tela de infotainment de LCD de 17 polegadas, que pode ser pareada com o painel de instrumentos de 11 polegadas. Além disso, há uma espécie de head-up display para o motorista com tela de mais de 14 polegadas. Por comando de voz é possível acionar a ignição, deixando as mãos livres para afivelar o cinto de segurança.

O veículo apresenta a tecnologia Ultifi10, plataforma de software baseada em Linux. Desenvolvido internamente na GM, ele separa o software do veículo do hardware para permitir atualizações rápidas e frequentes.

A Silverado EV chega ao mercado norte-americano em 2023 e será produzida na Factory Zero da GM, Detroit-Hamtramck Assembly Center 11, uma instalação de quase 40 anos adaptada e refeita com um investimento de US$ 2,2 bilhões dedicado à produção de EV nos Estados Unidos.

Abaixo, algumas imagens de ambas as versões:

