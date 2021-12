Fiat Uno Ciao marca a despedida do modelo, que chega aos 37 anos

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Fiat lança a série especial de despedida do Fiat Uno, cuja produção se encerra depois de 37 anos de história. Não por acaso, foi escolhida a palavra Ciao, que em italiano é uma saudação com dois sentidos: pode ser usada tanto para cumprimentar alguém, quanto para se despedir.

O Uno Ciao é uma série especial limitada de 250 unidades em homenagem a um ícone da indústria automotiva brasileira. Fabricado de forma ininterrupta desde agosto de 1984 no Polo Automotivo de Betim (MG), o Fiat Uno acumula 4.379.356 unidades produzidas.

"Ao longo dos seus 37 anos de mercado, o Uno se tornou um ícone e marcou a vida de milhões de brasileiros. Por tudo que ele representa para a marca e para a história da indústria automotiva, a sua despedida teria que ser à altura, mas em clima de celebração. O Uno foi o veículo mais vendido da Fiat na América do Sul, além de ter sido pioneiro em muitos quesitos durante toda a sua trajetória. É justamente essa vocação de inovação e modernidade que vamos manter viva na gama atual e futura da Fiat, sem dúvidas, iremos honrar o legado deste ícone. Por isso não damos 'Adeus', mas sim 'Ciao'", reforça Herlander Zola, diretor do Brand Fiat América do Sul e Operações Comerciais Brasil.

A série especial é numerada com um emblema que identifica a unidade e marca a despedida do carro. Todas as unidades são pintadas exclusivamente de Cinza Silverstone, com teto, retrovisores externos e spoiler traseiro pintados de preto.

As portas têm maçanetas na cor do veículo e um adesivo lateral com o nome Uno Ciao acompanhado da frase “LA STORIA DI UNA LEGGENDA” — “a história de uma lenda” em italiano. O visual é complementado por rodas de liga leve escuras de 14 polegadas e o logo UNO nas cores da Itália à esquerda da tampa do porta-malas.

Por dentro, o Uno Ciao adota um padrão mais escurecido e acabamento bicolor em tons claros nas portas e na faixa central que cruza o painel. Nela fica a plaqueta numerada, de 001 a 250 e os bancos apresentam acabamento diferenciado e apoio de braço para o banco do motorista.

A lista de equipamentos inclui ar-condicionado, direção hidráulica, quadro de instrumentos com tela de LCD, computador de bordo, sistema de som com rádio bluetooth e entrada USB, airbag duplo, travas e vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, gancho universal para fixação cadeira infantil (Isofix), limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, freios ABS com EBD, cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, bancos traseiros bipartidos e rebatíveis. No teto o Uno Ciao leva o exclusivo porta-objetos superior com retrovisor central adicional, ideal para monitorar crianças e pets no banco traseiro.

Retrospectiva Uno

Na sua chegada, em 1984, o modelo inaugurou o conceito “Pequeno por fora, Grande por dentro”.

Em 1987 chegou o Uno 1.5 R, o Fiat mais rápido da marca, que fazia de 0 a 100 km/h em 12 segundos. O papel do Uno na democratização da mobilidade é indiscutível. Em 1990, ele foi o primeiro carro do Brasil com motor 1,0 litro, mais um ineditismo da marca. Compacto, leve e espaçoso, ele permitiu que milhões de brasileiros pudessem ter um veículo zero-quilômetro moderno em suas garagens.

Em 1994, o Mille ELX se tornou o primeiro carro popular a disponibilizar ar-condicionado. No mesmo ano, a Fiat lançou o Uno Turbo.

Já em 2010, sua segunda geração, 100% desenvolvida no Brasil, apresentou uma mudança mais radical: arredondou o quadrado, criando uma nova leitura e apresentando o Novo Uno. Houve, ainda, o Uno Ecology, com peças feitas a partir da cana de açúcar e teto com células fotovoltaicas capazes de aproveitar a luz do sol para gerar eletricidade.

Em 2013 chegava ao fim a primeira geração do modelo, marcada pela série especial Grazie Mille. Em 2015, o Uno Evolution estreou no país a tecnologia Start-Stop. O pequeno da Fiat incluiu em seu currículo os propulsores da família Firefly, nas configurações 1.0 de três cilindros e 1.3.

