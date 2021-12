Tiggo 7 Pro começa em R$ 180 mil com muitos atributos

São Paulo* - O Tiggo 7 agora é Pro. O SUV Premium da Caoa Chery exibe uma série de atributos de sofisticação e tecnologia, em versão única, e muita disposição para briga. O visual foi renovado, há um novo conjunto powertrain, a suspensão teve ajustes e a sensação a bordo é de um carro confortável, com acabamento bem cuidado e isolamento acústico eficiente. O POVO testou o modelo entre São Paulo e Itu, por auto estradas. Ao todo 111km a bordo.

Pelo que entrega, o Tiggo 7 Pro é decerto um destaque no segmento. O que a montadora tem como desafio é mostrar ao distinto público que o carro tem liquidez e bom suporte de pós-venda, bem como peças. Cumprindo este percurso, terá alcançado o que um dia foi a meta (vitoriosa) da coreana Hyundai. Aliás, o locutor das campanhas, Ferreira Martins, é uma clara citação daquele momento da outra orienta. Mas vamos ao carro. O valor de lançamento é R$ 179.990,00.

Em apenas 24 horas de vendas, o Tiggo 7 Pro registrou um recorde na história da montadora. O mais novo SUV da marca, lançado oficialmente em 16 de dezembro, contabilizou mais de 500 unidades encomendadas.

O modelo passa também a ser mais espaçoso. Houve aumento nas dimensões, além de contar com um porta malas maior. No pacote de atributos, mais de 10 itens de segurança e auxilio à direção. Todos de série. Ele é produzido na fábrica da Caoa em Anápolis (GO).



Novo motor

O motor é o 1.6 Turbo GDI, somente a gasolina. Ele tem injeção direta, quatro cilindros, duplo comando de válvulas, com duplo variador de fase (DVVT), tanto na admissão, quanto no escape, além de ser equipado com intercooler. Opera em conjunto com uma transmissão DCT de 7 velocidades. Na estrada, mostrou-se com uma direção ágil e confortável. O câmbio wet dual clutch tem também alavanca tipo joystick e opção de trocas manuais.

O limite da Rodovia dos Bandeirantes, 120 km/h, atingimos com tranquilidade. Não ficou esbaforido nem de longe.

A engenharia da montadora entregou um veículo com mais potência e torque. São 187 CV de potência máxima e 28 kgfm de torque máximo, disponível de 2.000 a 4.000 RPM. O ganho em performance confere aceleração de 0-100 km/h em 8,09 segundos. A alemã Bosch foi parceira no projeto, atuando na calibração do motor e assinando o sistema de injeção.



Segurança

O Tiggo 7 Pro foi desenvolvido sob a plataforma modular T1X, baseada em um compartilhamento de tecnologia com Jaguar Land Rover. No Test-Drive, não o levamos para terrenos que pudessem exigir, mas os dados ratificam bons indicadores, com ângulos de entrada e saída (21 e 27, respectivamente).Com base em testes de rodagem na realidade brasileira, a Caoa desenhou um conjunto especificamente para o mercado nacional.

Chamou a atenção no Test-Drive, o conforto acústico. A nova versão conta com redução de até 4% no nível de ruído interno em relação ao modelo anterior. Fez diferença.

A estrutura do Tiggo 7 Pro foi renovada, passando a contar com mais de 60% de aços de alta resistência, conforme a fabricante. Algumas tecnologias também tiveram upgrade. Há um novo sistema ESP de controle eletrônico de estabilidade. O Tiggo 7 Pro mira nos requisitos de 5 estrelas do China-NCAP, o similar chinês do Latin NCAP. Enfim, homônimo. Possui seis airbags (frontais, laterais e de cortina).

Os freios são a disco nas quatro rodas e atuam em conjunto com os sistemas ABS (sistema de freio antitravamento) e EBD (distribuição eletrônica de frenagem). O pacote de segurança inclui ainda as tecnologias EBA, que habilita automaticamente o limite de desaceleração durante a frenagem de emergência; BOS (smart pedal), que identifica uma situação de emergência e desacelera o veículo quando os pedais do acelerador e freio são pressionados ao mesmo tempo; BAS, sistema de assistência à frenagem, que maximiza a atuação do ABS; e ESS, sistema de alerta de frenagem de emergência, que pisca as luzes de direção de ambos os lados (setas) para sinalizar aos motoristas que vêm atrás que está ocorrendo uma frenagem brusca.

Ao contrário do Corolla Cross, com aquele pedal vintge, o Tiggo 7 PRO tem freio de estacionamento eletrônico. Traz ainda Auto Hold, HDC (controle eletrônico de descida) e HHC (assistente de saída em aclives).

No rol de itens de assistência à direção, sistemas como ATCT (alerta de trafego cruzado traseiro). Este informa ao motorista, ao acionar a marcha à ré, quando outro veículo está se aproximando, evitando colisões e tornando as manobras mais seguras; RCW (alarme de colisão traseira), que alerta o motorista em um aviso sonoro quando há risco iminente de colisão traseira; DOW (advertência de abertura de portas), avisando sobre o risco de colisão ao abrir as portas; detector de ponto cego (BSD) e faróis de neblina dianteiros em LED com função de assistência em curvas - com melhor visibilidade em manobras em até 40 Km/h.

Design

O novo visual saiu do estúdio de design da Chery em Frankfurt, na Alemanha. A grade dianteira, com desenhos tridimensionais se une com os faróis full LED do conjunto óptico dianteiro. Já as luzes DRL (Daytime Running Light) verticais marcam a expressão do carro de frente.

Na lateral, o SUV é marcado por três linhas principais. As rodas, de 18", casa bem com o layout do carro. Já na traseira, as lanternas integradas buscam (e conseguem) fluidez. Já as duas saídas de escapamento entregam mais esportividade ao modelo.



Por dentro

O interior tem luz ambiente em LED com sete opções de cores. O console central elevado é integrado ao comando touch do ar condicionado - dual zone, independente e conta com saída de ar traseira.

Os bancos são revestidos em material premium e possuem encosto de cabeça para todos os cinco ocupantes. Esse mesmo material reveste o volante multifuncional de design esportivo e com quatro ajustes manuais de profundidade e altura.

O acabamento é mesmo refinado. O revestimento emborrachado no painel e o couro, na parte cetral e nas portas, em tom mais claro, garante o padrão acima. Tem acabamento perfurado em couro nos bancos e no volante.



Maiores dimensões

São 4.500 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.705 mm de altura, além de um entre-eixos de 2.670 mm. O porta-malas também ganhou mais espaço e passa a ter capacidade para 475 litros. Além disso, o SUV é o único da categoria que oferece abertura e fechamento do porta-malas automáticos de série. O porta-malas também possui abertura por sensor de presença, sistema antiesmagamento e regulagem de altura de acordo com a preferência do freguês.

Possui teto solar panorâmico basculante de 1,13m² com opção de abertura da parte frontal; o banco do passageiro elétrico com quatro opções de ajuste, além das seis possibilidades de ajuste do banco do motorista, inclusive da região lombar; e o Comando de Climatização à Distância (CCD).

Há ainda carregador de celular wireless de carregamento rápido 15W, com função de alerta em caso de esquecimento do objeto dentro do veículo, chave presencial com botão de partida, volante multifuncional com acabamento premium, além de retrovisores com ajuste elétrico, rebatimento automático e desembaçador.

O veículo traz o maior multimídia do segmento, são 10,25", e o maior painel de instrumentos (12,3"). Entre os competidores diretos, é o único que possui câmera 360º de série. De alta definição, o sistema conta com quatro câmeras. Em vagas de estacionamento estreitas, por exemplo, as câmeras trabalham em conjunto com o sensor de estacionamento e exibem no multimídia guias estáticas e dinâmicas durante as manobras.

O Tiggo 7 PRO estreia a cor Midnight Blue (metalizada) no portfólio da Caoa Chery. Ele também será comercializado nos tons Branco Perolizado, Preto Metálico, Prata Metálico e Cinza Metálico. A garantia é de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.





*O jornalista viajou a convite da Caoa Chery

