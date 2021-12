Volvo cria rede de estradas eletrificadas e torna a linha XC40 100% elétrica

A Volvo anunciou a rotas com carregadores rápidos em rodovias no Centro Sul do Pais, mirando na necessidade de autonomia para viagens mais longas com os carros elétricos; A montadora também informou que a linha XC40 será 100% elétrica no Brasil

Jocélio Leal

Enviado a São Paulo*

São Paulo - A Volvo anunciou a criação de rotas com carregadores rápidos em rodovias, mas, por ora, muito concentradas no Centro Sul do Pais. As rotas são uma resposta para uma cobrança importante dos consumidores: autonomia para viagens mais longas com os carros elétricos. Os carregadores poderão ser usados por clientes de qualquer marca. A montadora também informou que a linha XC40 será 100% elétrica no Brasil.

O plano está dividido em cinco fases. A primeira começa em março de 2022 e será concluída em abril. A montadora ainda está a definir o fornecedor dos equipamentos.

Começa com 13 corredores elétricos que abrangem 3.250 quilômetros saindo de São Paulo e ligando a cidades como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG), Baixada Santista, litoral norte de São Paulo, entre outras. Cada um dos pontos terá capacidade para carregar dois veículos simultaneamente. Noutros termos, 26 bocas de carregamento.

Todos os carregadores serão instalados em locais de parada e conveniência, mirando na segurança e comodidade. Os carregadores rápidos de 150 kWh são capazes de carregar um veículo como o XC40 Recharge Pure Electric em menos de 40 minutos.

Hoje a Volvo já tem 1.000 eletropostos em todo o Brasil. Sobre a gratuidade no carregamento, para proprietários de diversos modelos de carros híbridos e elétricos, não somente da Volvo, mas de todas as marcas, João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil, disse: "Queremos cada vez mais difundir a eletrificação e aproximar isso das pessoas”.

Volvo XC40 totalmente elétrico

Os veículos da linha XC40 são a porta de entrada dos modelos da marca. “Somos a primeira marca que teve coragem de fazer um movimento desse porte. Estamos pegando nosso principal produto e transformando em elétrico. Isso demonstra nossa convicção de que a eletrificação é chave para a mobilidade sustentável”, declarou João.

Hoje o XC40 Recharge Pure Electric é o precursor da linha e, no início do ano que vem, a Volvo estreia no Brasil o C40, seu segundo modelo 100% elétrico.

O movimento começou em 2017, com o lançamento do XC90 Plug-in Hybrid. Já em 2020, a Volvo passou a ter ao menos um veículo eletrificado em cada um de seus modelos. A aposta valeu a vice-liderança do segmento premium.

Já no início deste ano, a marca deixou de comercializar veículos somente à combustão, tendo somente modelos híbridos e elétricos em seu portfólio. E agora para 2022, torna a linha XC40 100% elétrica, com expectativa de 40% das vendas no Brasil de veículos elétricos.

Parceria EcoRodovias



A Volvo Car Brasil fechou contrato com a EcoRodovias, detentora de nove concessionárias em todo o País (no Ceará, não). Vai instalar Wallbox em 52 bases operacionais ou de atendimento aos usuários da rodovia.

É o mesmo modelo dos carregadores já em uso em shoppings, supermercados e hotéis. A instalação dos pontos nas rodovias administradas pela EcoRodovias será realizada até fevereiro de 2022.

No Brasil, a Volvo comemora o melhor primeiro semestre de sua história. Consolidada na vice-liderança do segmento premium, a marca de origem sueca comercializou 3.874 unidades, que correspondem a 18% de participação no mercado Premium.

A Volvo Cars é líder isolada entre os eletrificados plug-in, com quase 70% das vendas no Brasil. Segue ocupando o primeiro lugar entre os SUVs Premium no País.

Foto: DIVULGAÇÃO Volvo XC40 Recharge: a partir de 16 de dezembro todos elétricos

*O jornalista viajou a convite da Volvo Cars Brasil

