Fiat lança Strada com câmbio automático e preço a partir de R$ 111.990

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Fiat coloca no mercado a Nova Strada e completa a oferta da linha 2022 da picape com transmissão automática CVT, associado ao motor 1.3 Firefly de até 107 cv de potência, com sete velocidades simuladas.

A transmissão CVT oferece três modos de condução. No modo automático, a central eletrônica faz leituras constantes da forma como o motorista dirige e a situação do veículo para ajustar a melhor relação de marcha com foco no consumo. Quem prefere estar no comando pode optar pelo modo manual, que permite a troca das sete marchas de maneira sequencial por meio de borboletas no volante ou pela própria alavanca de câmbio. Já o modo Sport é voltado para quem busca uma condução mais ágil. Nele, a central eletrônica da Strada promove uma série de ajustes para tornar o veículo mais responsivo. O acelerador fica mais sensível, a assistência elétrica da direção é enrijecida e o câmbio CVT adota relações de marcha mais curtas.

A Nova Strada com câmbio automático é oferecida em duas versões: Volcano, que mantém a opção de transmissão manual, e na inédita topo de gama Ranch.

Nova Strada Ranch

Externamente, a carroceria da versão Ranch adota novos skid plate cinza, para-barros, retrovisores pintados em preto brilhante, logotipo Ranch ao lado do para-lama, estribos laterais, barras do teto longitudinais cinzas, capota marítima com a inscrição “Ranch” gravada na cobertura e rodas de liga-leve de 15” com pneus ATR para uso misto.

O modelo traz faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light), a apresenta o Logo Script da marca no centro com a Fiat Flag à direita e o capô vincado. No interior, o painel recebe uma pintura em dois tons, com elementos marrons, a exemplo da mesma configuração da Nova Toro, ao redor do porta-objetos superior, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante.

O mesmo tom é usado na costura do volante de couro, na coifa do câmbio e nos bancos, que também usam revestimento marrom nas laterais e carregam a inscrição Ranch nos encostos. O quadro de instrumentos com tela de LCD customizável faz um Welcome Movement sempre que o carro é ligado, e badges Ranch abaixo da central multimídia, tapetes e nas soleiras das portas.

Equipamentos

A Nova Strada com transmissão automática mantém o pacote de equipamentos presente desde a chegada de sua segunda geração. O controle de estabilidade com assistente de partida em rampa (Hill Holder) procura agregar mais segurança junto do câmbio automático, enquanto o controle de tração avançado E-Locker (TC+) permite ao modelo ir mais longe, fazendo ajustes constantes para garantir o máximo de tração mesmo em pisos escorregadios a até 65 km/h.

A sua altura livre do solo entre os eixos é de até 233 mm, ângulos de entrada acima de 23º e saída de obstáculos além de 28º entre os melhores da categoria, além de contar com a suspensão traseira de eixo rígido do tipo ômega.

Os quatro airbags de série da Nova Strada Automática incluem bolsas laterais que protegem simultaneamente o tórax e a cabeça dos ocupantes. São de série também sensores sonoros e câmera de ré com linhas dinâmicas, faróis de neblina e sensor monitoramento da pressão dos pneus.

A lista de equipamentos conta ainda com direção com assistência elétrica, computador de bordo, vidros elétricos nas quatro portas, volante multifuncional, retrovisores elétricos e quadro 3,5” de TFT.



Tecnologia

Além do sistema multimídia de 7”, o modelo passa a oferecer Wireless Charger, para carregamento do smartphone sem fio. Um segundo conector USB permite aos passageiros do banco traseiro carregarem seu aparelho celular,. Os assentos traseiros laterais também possuem fixação Isofix para cadeirinhas.

Caçamba e motor

A caçamba tem 844 litros de volume e pode carregar até 600 kg e a tampa traseira possui um sistema de molas para facilitar sua abertura e fechamento, e pode suportar até 400 kg. Quatro ganchos inferiores e superiores facilitam a fixação dos mais diferentes tipos de carga.

O óleo do sistema de câmbio é projetado para ter durabilidade for life, ou seja, não há previsão de troca do fluido ao longo de toda a vida útil do veículo. O motor 1.3 Firefly gera 107 cv e 13,7 kgfm com etanol e 98 cv e 13,2 kgfm quando abastecido com gasolina. A garantia é de três anos.

Valores

A Nova Strada Volcano com câmbio automático tem preço público de R$ 111.990 e a versão topo de gama Ranch por R$ 116.990

Abaixo, imagens das duas versões:

abrir (Foto: Divulgação )Frente da versão Ranch (Foto: Divulgação )Visão interna da versão Ranch (Foto: Divulgação )Versão Volcano (Foto: Divulgação )Parte interna da versão Volcano (Foto: Divulgação )Outro ângulo interno da versão Volcano (Foto: Divulgação )Traseira da versão Ranch (Foto: Divulgação )Versão Ranch

Tags