Kicks mantém acesa a chama da Nissan

Fortaleza - A linha de acessórios originais Nissan tem mais dois itens, com o lançamento do aerofólio e aplique esportivo para volante para a linha do Nissan Kicks. Ambas já são itens de série do Novo Nissan Kicks XPlay (ver abaixo), mas podem ser instaladas em quaisquer versões do crossover, mesmo na linha vendida até o início deste ano, antes da reestilização. E por falar na reestilização, ela fez bem ao modelo. O POVO a guiou por uma semana em Fortaleza e fez anotações.

Sim, ele ficou mais bonito, e sabemos como isso conta. Em novembro, segundo os dados da Federação das concessionárias, a Fenabrave, foram 3.556 unidades emplacadas. Fz a Nissan obter o 12º lugar no ranking dos automóveis. A nova dianteira do crossover Kicks 2022 foi um gol. Foi a primeira mudança desde a estreia em 2016 como o carro da tocha olímpica. Sim, a mudança de agora reacendeu a chama. O modelo ficou mais altivo com a nova grade maior e apliques de cromados na dianteira e maçanetas, por exemplo.

Para-choques ficaram também mais volumosos. Faróis em LED mais finos e também em LED as luzes das sinaleiras e dos faróis auxiliares. Eles têm bom desempenho. Oferecem alcance do facho baixo satisfatória e permite-se regulagem elétrica de altura do facho.

No uso na estrada, a direção transmitiu segurança. Foi essa a sensação em manobras como mudança de faixa ou desvio motociclistas e outros obstáculos. A pegada do volante também agradou. Não desliza. Nele, comandos de som, computador de bordo, fone e controle de velocidade. Em uma semana, não se tem tempo para se acostumar com eles. Isso implicou alguma dificuldade para acionar em movimento.

A versão topo de linha tem um pacote de segurança: alerta de saída de faixa (ele vibra o volante e avisa no painel); alerta de ponto cego; alerta de tráfego cruzado na traseira; frenagem automática de emergência; farol alto automático, dentre outros. De série, há controle dinâmico de chassi.

Tem de altura 20 centímetros do solo. Roda com muita desenvoltura em terrenos pouco amigáveis. Os ângulos de ataque e de saída ajudam muito. Foi confortável rodar com ele em pisos irregulares. A bordo os ocupantes não fizeram cara feia. Os freios foram eficientes.

Por dentro, espaço bom. Tanto na frente como atrás, para dois adultos no banco traseiro. Três é demais. Nos bancos dianteiros tem o sistema chamado de Gravidade Zero. São anatômicos. A Nissan prometeu tratamento acústico no para-brisa. E sim, melhorou.

O quadro de instrumentos configurável na tela de sete polegadas tem funções várias. O sistema multimídia segue o padrão médio, com tela tátil de oito polegadas, É compatível com sistemas Android e Apple com assistência de voz para mensagens e aplicativos de streaming de áudio.

Som Bose inclui oito alto-falantes - com dois deles no apoio de cabeça do motorista - e um amplificador digital são músicas para quem, como o repórter, ouve estacionado na garagem. Há duas entradas USB, sendo uma delas USB-C. O ar-condicionado é digital e automático. Entrada e partida são sem chave.

A versão Exclusive do Nissan Kicks 2022 possui sistema de quatro câmeras de 360 graus, com visão total. São duas nos retrovisores externos, uma na dianteira e outra na traseira.

O porta-malas não é um problema. mas bem poderia ter uma tampa mais leve. Tem 432 litros. O local de fechamento é no lado direito, para queixa dos canhotos.

O torque de 15,5 kgfm (e/g) não é, por assim dizer, uma explosão. Econômico? Faz no urbano, 7,6km com etanol e 11,3 com gasolina; na estrada, 9,3 etanol e 13,6 gasolina.

Na lista de itens de série seis airbags, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa, entrada e a partida do motor sem chave, retrovisor interno eletrocrômico, vidros um toque na subida e descida, faróis auxiliares, dentre outros.



Linha completa de acessórios

Os Acessórios Originais Nissan são desenvolvidos e homologados para deixar os modelos da marca com um toque mais pessoal. A lista tem itens como caixa organizadora, trava de porta mala, câmera de painel para gravação, capa de chave de silicone, tapete para pets, trava antifurto para estepe, entre muitos outros.



Cores e imagens

A linha do Novo Nissan Kicks ganha mais uma opção em sua paleta de cores: a conhecida Cinza Rust. Oferecida para a versão anterior do crossover fabricado em Resende (RJ), a cor com acabamento metálico volta a ser oferecida no menu japonês.

A opção Cinza Rust poderá ser encontrada para todas as versões da linha do Novo Nissan Kicks: desde a opção de entrada Sense com câmbio manual até topo de linha Exclusive com câmbio CVT. O preço de tabela é R$ 1.700.

Além da nova opção, o crossover Novo Nissan Kicks pode ser encontrado nas cores Azul Elétrico, Branco Diamond, Vermelho Malbec, Preto Premium, Cinza Grafite, Prata Classic e as combinações de dois tons de preto com Azul Elétrico, Branco Diamond e Vermelho Malbec (apenas para a versão Exclusive).



O conhecido propulsor HR16DE de 1,6 litro e 16 válvulas produz 114 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm, contando com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS)



Nissan Kicks XPlay

O Novo Nissan Kicks XPlay é a primeira série especial com edição limitada do crossover fabricado em Resende (RJ). A novidade também é o primeiro carro do mercado nacional vinculado a um certificado de arte digital, chamado NFT (Non Fungible Token).

O lançamento tem visual com diferenças. O NFT é de uma peça de criptografia feita pelo artista digital brasileiro Fesq com base nos desenhos de esboços do design da novidade.

Foram apenas 1 mil unidades para o mercado brasileiro e mais 350 unidades que vão ser exportadas para Argentina e Paraguai.

O modelo é oferecido em combinação exclusiva de duas cores: Branco Diamond perolizado com teto vermelho. A assinatura do nome da edição limitada está nas soleiras das portas, acima da placa na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros. No teto, um aerofólio esportivo preto foi desenhado especificamente para a novidade. O estilo da traseira é complementado com adesivos na parte superior das colunas C.

Ainda no exterior, acabamento em vermelho foi aplicado nos retrovisores. E, como a Nissan costuma fazer em suas edições limitadas, a numeração da unidade fica indicada na grade dianteira, em uma área também na cor vermelha.

Outras exclusividades do Novo Nissan Kicks XPlay estão no interior. São vários detalhes de acabamento em vermelho, em lugares como as saídas de ar, a base do volante e as costuras duplas do painel, do apoio de braço e dos bancos com acabamento sintético em preto e cinza.

No rol de equipamentos de série, o Novo Nissan Kicks XPlay vem com carregador sem fio para celular, tela de abertura especial sensível ao toque - de 8 polegadas - e rodas aro 17 com acabamento em preto brilhante.

Disponível em todas as lojas da Nissan no Brasil, a exclusiva série especial tem preço sugerido de R$ 122.990.

O kicks Exclusive tem preço sugerido na Fort Nissan em Fortaleza de R$ 135.890. Com o pacote tecnológico (Pack Tech), R$ 140.390.

Nissan Kicks 2022 em uma rua da Varjota, em Fortaleza (Foto: JOCÉLIO LEAL)



