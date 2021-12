Fiat declara seguir na liderança do mercado brasileiro pelo 11° mês consecutivo

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Fiat celebra seu desempenho comercial e destaca três modelos entre os mais vendidos do País, além de manter sua liderança no ranking nacional pelo 11° mês consecutivo (19% de participação com 30.692 unidades em novembro).

O destaque do mês ficou novamente com a Nova Strada, que conquistou a vice-liderança do mercado com 8.535 unidades, seguido pelo Argo na quinta posição com 6.340 unidades e a Nova Toro na oitava, com 5.921 unidades. Já o recém-lançado SUV Pulse fecha seu primeiro mês de emplacamento com 2.228 unidades e, na sala de troféus, com o título de Carro do Ano 2022.

Com esse resultado, a Fiat segue na liderança do ranking de vendas em 2021, com 22,1% de market share e 395 mil unidades emplacadas, sendo a marca com maior crescimento no mercado (5,7 pontos percentuais).

Entre os veículos mais vendidos do ano, a Fiat destaca a Nova Strada, que conquistou o primeiro lugar, superando a marca de 100 mil unidades vendidas. O Argo vem na sequência com mais de 80 mil unidades comercializadas.

Abaixo, um resumo dos resultados da Fiat por segmento:

Suv:

Fiat tem sua estreia com o Pulse, e fecha seu primeiro mês com 5,6% de participação na categoria em novembro.

Pickup:

- Fiat reforça sua liderança do ano, atingindo 48,6% de participação no mês e à frente no acumulado ano com 50,9%;

- domínio da Nova Strada, que fecha novembro com a marca de 80,2% de participação no segmento, e com 79,1% no acumulado ano;

- também com aumento na liderança do mês com a Nova Toro (com 31,1%), e mantendo sua liderança no acumulado ano em 33,4%.

Hatch:

- Fiat fecha na 3ª posição do segmento em novembro com 19% de share, mas se mantém na liderança no acumulado do ano com 32,1%;

- Mobi na liderança do segmento no acumulado ano com 56,7%;

- Argo fecha o mês na 3º posição do segmento com 19,4% de market share, e continua na liderança no ano com 20,5%.

Sedan:

- Cronos fecha na 2ª posição do segmento com 16% de participação no segmento em novembro.



