Toyota GAZOO Racing apresenta novo SW4 GR-S ao mercado brasileiro

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Toyota anuncia a chegada do novo SW4 GR-S à família de produtos Toyota GAZOO Racing no Brasil. O modelo vem para ampliar a gama de automóveis com selo GR-Sport, que reúne o Corolla GR-S e teve, no passado recente, uma versão Hilux GR-S.

Para evocar o design esportivo, o SW4 GR-S vem com difusores, spoiler e emblemas. Ainda no acabamento, a variante GR-S do SUV terá uma versão com pintura bicolor (dual tone) com teto em preto. No ambiente interno, os bancos ganham couro preto com Ultrasuede®, encostos de cabeça dianteiros com selo da marca GR-S e uma tela TFT de 4,2” que traz gráficos da Toyota GAZOO Racing. Na lista de equipamentos, agrega carregador de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas digital e abertura de porta-malas com sensor de movimentação dos pés (kick sensor).

No quesito segurança, as novidades são: sistema de visão 360°, alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) e alerta de ponto cego (BSM). O pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense incorpora novas funções ao sistema de pré-colisão frontal ao adicionar detecção de pedestres e ciclistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo SW4 GR-S mantém o motor 1GD de 2.8 litros com 204 cv de potência.

Design externo

O novo SW4 GR-S está equipado com para-choques dianteiro e traseiro com difusores aerodinâmicos, pneus com rodas de liga leve de 18” com emblemas GR. Na frente, possui novos faróis com tecnologia Full Led de flashes sequenciais.

Na carroceria, apresenta spoiler traseiro exclusivo e pintura exterior bicolor em branco pérola com teto e colunas em preto. Já na tampa traseira, possui sistema elétrico de abertura e fechamento com sensor (kick sensor), que é acionado por movimentos dos pés na parte inferior do veículo.

Design interno

No interior, o novo SW4 GR-S tem bancos em couro Ultrasuede® e detalhes de costuras em vermelho, tendo o emblema TOYOTA GAZOO Racing bordado no apoio de cabeça. Por se tratar de versão especial, há uma placa de identificação GR-S, alocada próximo ao painel, com número da unidade. Os medidores analógicos tem tela TFT de 4.2”, com uma animação exclusiva da marca GR-S. Entre os equipamentos de conveniência, destaque ao carregador sem fio para smartphones. Nas pedaleiras, o material é produzido em alumínio e, no volante, o revestimento vem com detalhes microperfurados, aliados à costura vermelha.

Performance

A montadora destaca que o SW4 GR-S apresenta um projeto exclusivo de suspensão, que incorpora amortecedores telescópicos monotubo. Este sistema de amortecimento deve conceder mais firmeza ao veículo, com baixo grau de rolagem e solidez, aumentando a precisão da direção para uma resposta mais linear e progressiva em relação ao giro do volante. A afinação esportiva da suspensão reduz o movimento da cabine, tanto em manobras rápidas quanto em terrenos com diferentes tipos de imperfeições (nivelando o movimento), segundo a Toyota.

Por outro lado, o modelo possui maior capacidade de absorção de solavancos e saltos, dando ao motorista o controle total do veículo. Entre outras características, este novo sistema de suspensão exclusivamente desenvolvida pela equipe de engenheiros da Toyota GAZOO Racing concede melhoria na estabilidade do veículo e amortecimento, devido a uma maior área de contato do pistão e agilidade de resposta, uma vez que não há mistura de óleo-gás na câmara.

O trem de força está equipado com motor 1GD de 2.8 litros com injeção direta eletrônica Common-Rail e potência máxima de 204 CV. Este motor está acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades. O mecanismo é combinado com o sistema de tração 4x2, 4x4 e reduzido 4x4, com acionamento eletrônico, desligamento do diferencial automático e controle ativo de tração. Além disso, adiciona os modos de condução Normal, Esportivo e Eco.

Áudio e conectividade

O novo SW4 GR-S mantém o sistema de conectividade com tela sensível ao toque de 8”, com sistema Android Auto® e Apple CarPlay®, conexão USB, navegador por satélite (GPS), TV Digital e função Bluetooth®. O sistema de áudio é o JBL® com 10 alto-falantes e subwoofer [tweeters (x2), squawkers (x2), alto-falantes (x6) e subwoofer (x1)].

Segurança

O SW4 GR-S é equipado com Toyota Safety Sense, um radar de ondas milimétricas que combinado com uma câmera monocular pode detectar perigos e alertar o motorista para evitar ou mitigar acidentes.

Os sistemas de seguranças do novo SW4 GR-S está equipado com: sistema de pré-colisão frontal (PCS), alerta de desvio de faixa (LDA) e controle de cruzeiro adaptativo (ACC). Como novidade, o sistema de pré-colisão frontal acrescenta detecção de pedestres (durante o dia e noite) e ciclistas (apenas durante o dia).

Adicionalmente, a versão agrega: Sistema de visão 360°; Alerta de ponto cego (BSM); e Alerta de tráfego traseiro (RCTA).



Todas as versões do Toyota SW4 possuem sete airbags: frontal x2, lateral x2, cortina x2 e joelho para o motorista. Também equipam Controle de Estabilidade (VSC), Controle de Tração (TRC), Controle Ativo de Tração (A-TRC), Assistente de Controle de Descida (DAC), Assistente de Partida em Rampa (HAC), Controle de Oscilação do Trailer (TSC), ABS, com Freio Eletrônico - Distribuição de força (EBD), Assistência à frenagem de emergência (BA), Luzes de freio de emergência (EBS) e âncoras ISOFIX (x2) com ponto de amarração superior (x2). Todas as versões têm cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensor e limitador de força para o condutor e passageiro dianteiro.

Cores

A gama de cores do novo SW4 GR-S é composta por Branco Pérola com teto bicolor preto e Preto Mica.

Garantia

Como todos os veículos da marca Toyota no Brasil, o novo SW4 GR-S tem garantia de cinco anos ou 150.000 km (o que ocorrer primeiro).

Preço

O preço sugerido ao público da versão SW4 GR-S é: R$ 415.790.

Veja, abaixo, mais imagens do veículo:

Tags