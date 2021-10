Conheça o motor do Fiat Pulse

O Fiat Pulse, que a montadora apresenta como primeiro SUV desenvolvido e produzido no País, terá o motor Turbo 200 Flex, que gera 130 cv de potência máxima abastecido com etanol (125 cv com gasolina). Conforme a italiana, o motor 1.0 turbo mais potente de sua categoria no Brasil. O torque máximo atinge 20,4 kgfm a 1.750 rpm tanto com etanol quanto com gasolina

Fortaleza - O Fiat Pulse, que a montadora apresenta como primeiro SUV desenvolvido e produzido no País, terá o motor Turbo 200 Flex, que gera 130 cv de potência máxima abastecido com etanol (125 cv com gasolina). Conforme a italiana, o motor 1.0 turbo mais potente de sua categoria no Brasil. O torque máximo atinge 20,4 kgfm a 1.750 rpm tanto com etanol quanto com gasolina.

O propulsor tem turbocompressor com wastegate eletrônica, da injeção direta de combustível e do exclusivo sistema MultiAir III. De acordo com a Fiat, possibilita controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão. As tecnologias são as mesmas do motor Turbo 270 Flex, que equipa a Nova Fiat Toro.

Outro destaque do novo Turbo 200 Flex é sobre a aceleração. Faz de de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos, diz a fabricante.

O câmbio é o automático CVT de sete marchas. Quanto ao consumo:12 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada quando abastecido com gasolina.

A transmissão automática CVT possui três modos de funcionamento. No modo Automático o conjunto se ajusta conforme o modo de condução do motorista. O modo Manual é para quem gosta de estar sempre no controle e permite as trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou nas borboletas atrás do volante. Já o Sport atua na direção, no controle de estabilidade, no mapeamento do acelerador e altera o tempo de resposta e de troca de marchas.

O novo câmbio automático foi projetado com um óleo lubrificante for life, ou seja, não exige troca ao longo de toda a vida útil do veículo.

