Pelo nono mês seguido, Fiat lidera vendas no Brasil

Fortaleza - No ranking dos dez mais vendidos do País, a Fiat tem quatro modelos: Nova Toro, Nova Strada, Argo e Mobi, nesta ordem. A montadora fechou setembro na liderança do mercado nacional de automóveis e comerciais leves com 20,3% de participação (29.027 emplacamentos). É o nono mês consecutivo da marca à frente do ranking brasileiro.

O destaque ficou com a Nova Toro, com 6.852 unidades emplacadas (4,8% de market share), recorde histórico desde o lançamento da picape.

O bom resultado da Fiat em setembro contou também com Nova Strada na 4ª posição com 5.772 veículos (4% de market share), Argo na 6ª colocação (4.911 unidades e 3,4% de participação), e Mobi na 7ª, com 4.574 unidades e 3,2% de market share.

Esse resultado mantém a liderança da Fiat no mercado brasileiro, atingindo uma participação de 22,7% com mais de 335 mil unidades vendidas.

É a marca que mais cresceu no Brasil, anotando 7 p.p. contra o mesmo período de 2020. Já são mais de 105 mil carros de diferença para o segundo colocado.

A Nova Strada continua como veículo mais emplacado do Brasil em 2021, com 85.386 mil unidades e 5,8% de market share, mais de 18 mil veículos à frente do 2º colocado.

É da Fiat também o terceiro modelo entre os três do mercado no ano, com Argo e suas 65.426 unidades vendidas (4,4%). A Fiat segue sendo a marca com mais modelos entre os dez do ano. Além da Nova Strada e Argo, Mobi encontra-se na 4ª posição e a Nova Toro fica na 6ª colocação.

