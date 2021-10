13 modelos da Jaguar Land Rover parceiros de cena de 007

Carros são coadjuvantes da franquia 007 desde o princípio. As cenas de perseguição são momentos marcantes dos filmes e, agora com com o lançamento do mais novo "007: Sem Tempo Para Morrer" , a Jaguar Land Rover celebra 38 anos na frota do agente secreto britânico. Veja a galeria de 12 filmes com os carros da montadora

O 25º filme da franquia estreante nesta quinta-feira (30) em cinemas brasileiros reacende o glamour. E a seguir, 12 modelos mais icônicos da Jaguar Land Rover que já passaram pelas telas de cinema, sejam dirigidos por Bond e seus parceiros ou pelos vilões.

Antes, a alemã BMW já teve papel de destaque na vida de Bond.

1- Land Rover Range Rover Convertible (“007 Contra Octopussy”)

Em “007 Contra Octopussy” (1983) foi dado início à parceria, com o Land Rover Range Rover Convertible de primeira geração. O off-road é conduzido por Bond e sua parceira, Bianca. Durante uma missão em um país fictício, é possível ver o modelo de três portas em uma base aérea sendo dirigido por Bond rebocando uma pequena aeronave do modelo Bede-Jet.

2 - Land Rover Series 3 (“Marcado para a Morte” e “007: Sem Tempo Para Morrer”)

Land Rover Series 3 ("Marcado para a Morte" e "007: Sem Tempo Para Morrer") (Foto: DIVULGAÇÃO)



Anteriormente considerado um carro clássico dos filmes de James Bond, o Land Rover Series 3 foi usado originalmente em “Marcado Para a Morte”, de 1987, protagonizando cenas de fuga de um assassino perseguido por James Bond com a paisagem do Rochedo de Gibraltar ao fundo, logo no começo do filme. O modelo também já está com presença confirmada no novo longa-metragem “007: Sem Tempo Para Morrer”.



3 - Jaguar XKR (“007: Um Novo Dia Para Morrer”)



Jaguar XKR ("007: Um Novo Dia Para Morrer") (Foto: DIVULGAÇÃO)



O Jaguar XKR teve grande destaque no filme “007: Um Novo Dia Para Morrer”, lançado em 2002. O veículo, o primeiro da Jaguar com motor de 8 cilindros, era propriedade do vilão norte-coreano Zao (Rick Yune) e impressionava pelo poder de aceleração. No filme, o veículo de cor verde era equipado com morteiros de longa distância e um painel de porta-mísseis, além de metralhadoras na grade dianteira que adicionavam adrenalina ao modelo. O carro foi peça fundamental em cena na qual James Bond (Pierce Brosnan) é perseguido pelo vilão a bordo de seu Jaguar.

4 - Jaguar XJ8 (“007: Cassino Royale”)



Jaguar XJ8 ("007: Cassino Royale") (Foto: DIVULGAÇÃO)



O Jaguar XJ8 foi desenhado para não ser muito chamativo, já que o vilão Mr. White (Jesper Christensen), proprietário do veículo no filme “007: Cassino Royale” (2006), era famoso pela discrição. Ainda assim, por baixo da carroceria preta sóbria, havia um motor V8 que alcançava 249 km/h e ia de 0 a 100 em 6,3 segundos. As cenas filmadas com esse modelo tornaram o carro famoso por ser surpreendente.

5 -Jaguar X308 (“007: Quantum of Solace”) Jaguar X308 ("007: Quantum of Solace") (Foto: DIVULGAÇÃO)



Seguindo a fama de equipar os vilões, o modelo X308 era a escolha de Mr. Greene (Mathieu Amalric) em “007: Quantum of Solace” (2008) quando queria algo mais potente. O carro, discreto e muito elegante, tinha suspensão reforçada e interior customizado à mão, e era reconhecido por sua traseira com detalhes prateados.



6 - Range Rover Sport HSE (“007: Quantum of Solace”)

Em “007: Quantum of Solace” (2008), duas versões diferentes do Range Rover Sport podem ser vistas. No primeiro momento, um agente da MI6 é visto dirigindo o modelo no quartel-general, mas na Bolívia James Bond (Daniel Craig) é quem assume o volante para ir a uma festa do vilão Dominic Greene (Mathieu Amalric) e, posteriormente, enfrenta o terreno desafiador e o clima árido, ao cruzar o deserto ao lado de Camille (Olga Kurylenko).

7 - Land Rover Defender 110 Double Cab (“007: Operação Skyfall”)



Land Rover Defender 110 Double Cab ("007: Operação Skyfall") (Foto: DIVULGAÇÃO)



Dirigido na sequência de abertura do filme “007: Operação Skyfall” (2012) pela personagem Eve Moneypenny (Naomie Harris), outro Defender que marcou passagem pelo cinema foi o Defender 110 Double Cab Pick Up na cor Stornway Grey Metallic. Além de fazer parte da história do agente 007, o veículo usado no filme chegou a ser colocado em display na vitrine da famosa loja britânica de departamento de luxo, a Harrods, localizada na movimentada Brompton Road, em Londres.

8 - Jaguar XJ (“007: Operação SkyFall”)



Jaguar XJ ("007: Operação SkyFall") (Foto: DIVULGAÇÃO)



Já no filme “007: Operação SkyFall” (2012), o Jaguar utilizado é o modelo XJ ou X351. Nesse caso, o carro que aparece em diversas cenas nas ruas de Londres e chega a ser dirigido pelo próprio James Bond (Daniel Craig) é de propriedade da empresa da mandachuva Ms. M (Judi Dench). Com espaço interno extra e visual arrojado, o modelo de motor V8 e câmbio de seis velocidades chega a alcançar 250 km/h.

9 - Land Rover Defender Big Foot (“007 Contra Spectre”)



Land Rover Defender Big Foot ("007 Contra Spectre") (Foto: DIVULGAÇÃO)



No filme “007 Contra Spectre” (2015), outro veículo fez sua estreia: o Defender “Big Foot”, apelidado dessa forma por ter sido projetado pela divisão de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover (SVO, do inglês Special Vehicle Operations) com enormes pneus de 37 polegadas de diâmetro, além de suspensão customizada e carroceria reforçada. No filme, o modelo circula nos terrenos instáveis das montanhas austríacas, enquanto protagonizava uma cena de perseguição envolvendo o sequestro da personagem Madeleine Swann (Léa Seydoux).

10 - Jaguar CX75 (“007 Contra Spectre”)



Jaguar CX75 ("007 Contra Spectre") (Foto: DIVULGAÇÃO)



Em “007 Contra Spectre”, a Jaguar ganhou destaque nas cenas de ação com o híbrido C-X75 e 850 cavalos de potência sendo colocados à prova nas ruas de Roma. O protótipo, que nunca chegou a ser produzido em série, foi criado para celebrar os 75 anos da marca e, no filme, é guiado pela capital italiana por um vilão: dessa vez, Mr. Hinx (Dave Bautista).

11 - Range Rover SVR Clássico e Carbon Edition (“007 Contra Spectre” e “007: Sem Tempo Para Morrer”)



Range Rover SVR Clássico e Carbon Edition ("007 Contra Spectre" e "007: Sem Tempo Para Morrer") (Foto: DIVULGAÇÃO)



Desenvolvido pela equipe da divisão de Veículos Especiais da Land Rover, o Range Rover SVR já havia feito uma aparição no filme de 2015 “007 Contra Spectre”. Em 2021, o modelo mais potente já criado pela montadora, com motor V8 5.0 Supercharged que produz 550 cavalos, retorna às telas no “007: Sem Tempo Para Morrer” na cor Eiger Grey e com detalhes em fibra de carbono. A montadora diz que ele faz de 0-100 km/h em 4,5 segundos, atingindo velocidade máxima de 283km/h.

12 - Novo Land Rover Defender e Defender V8 (“007: Sem Tempo Para Morrer”)



Novo Land Rover Defender e Defender V8 ("007: Sem Tempo Para Morrer") (Foto: DIVULGAÇÃO)



Em “007: Sem Tempo Para Morrer”, o Novo Land Rover Defender também é um dos destaques. Para celebrar a parceria e o 25º filme da saga de James Bond, foi criado pela divisão de Veículos Especiais Land Rover SV Bespoke o modelo Defender V8 Bond Edition, com rodas pretas brilhantes de 22 polegadas e pinças de freio dianteiro na cor Xenon Blue. Recém-lançado, o modelo é movido por um motor 5.0 L a gasolina, capaz de gerar 525 PS, 625 Nm de torque com transmissão automática de oito velocidades e acelerar de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos com uma velocidade máxima de 240 km/h.

13 - Jaguar XF (“007: Sem Tempo para Morrer”)



Jaguar XF ("007: Sem Tempo para Morrer") (Foto: DIVULGAÇÃO)



O Jaguar XF é outro carro que faz sua estreia em uma perseguição filmada em Matera, no sul da Itália. Tem sistema de tração integral do XF com a Intelligent Driveline Dynamics. Na descrição da fabricante, "tem arquitetura leve e intensiva em alumínio do modelo e o design moderno da suspensão permitem um manuseio excepcional e uma agilidade notável, além de conforto e refinamento".

