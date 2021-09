General Motors dobra produção de Tracker e Onix

As fábricas da General Motors de São Caetano do Sul (SP) e Gravataí (RS) dobrarão seus volumes ao retomar o segundo turno de produção no dia 27 de setembro e 4 de outubro, respectivamente. A montadora diz que a razão é a alta demanda dos Chevrolet Onix, Onix Plus e Tracker

São Caetano do Sul (SP) – As fábricas da General Motors de São Caetano do Sul (SP) e Gravataí (RS) dobrarão seus volumes ao retomar o segundo turno de produção no dia 27 de setembro e 4 de outubro, respectivamente. A montadora diz que a razão é a alta demanda dos Chevrolet Onix, Onix Plus e Tracker.

Com o aumento da produção em São Caetano do Sul (SP) e Gravataí (RS), todas as fábricas da GM passam então a operar em dois turnos. O complexo de São José dos Campos (SP), onde é feita a Nova S10, também trabalha em ritmo acelerado desde maio para atender à crescente demanda pela picape, que alcançou a liderança no segmento em agosto. Neste caso, o motor é o bom momento do agronegócio. O dólar alto é ótimo para quem exporta.

A empresa anunciou investimentos de R$ 10 bilhões no desenvolvimento de novos produtos, como a Nova Montana, e a modernização das fábricas da empresa em São Paulo.

