Jeep Commander: pré-venda começa nesta quinta, 26

A Volkswagen apresentou recentemente, de modo oficial, o Taigo, o novo SUV cupê da marca, que é baseado no Nivus brasileiro. O Taigo será o primeiro modelo fabricado e vendido no mercado europeu, após ter sido desenvolvido na região América do Sul. O detalhe é que o design foi um trabalho conjunto dos irmãos José Carlos Pavone, chefe de design da Volkswagen SAM, e Marco Pavone, chefe de design exterior da Volkswagen na Alemanha.

“Nós queríamos fazer algo completamente diferente. Algo que nenhum competidor tivesse oferecido e que a Volkswagen não tivesse feito antes neste segmento”, afirma José Carlos Pavone, chefe de design da Volkswagen SAM, que, desde o início, tinha a ideia de desenhar um produto com uma pegada cupê e ao mesmo tempo muito funcional. “Nos inspiramos nos SUVs de segmentos superiores. E estabelecemos uma ‘democratização’ desta silhueta (cupê) em um segmento um pouco mais compacto”, diz ele.

Irmão gêmeo do José Carlos, o designer Marco Pavone, chefe de design exterior da Volkswagen na Alemanha, trabalha em conjunto com todos os centros de design da VW no mundo. E com o Taigo não seria diferente: “Lembro da linha da coluna C, que foi prolongada por todo o contorno da traseira, dando um toque mais fluido, ousado e preciso “.

Design

O Taigo traz o design exclusivo do Nivus. Com linhas marcantes e robustas, que transmitem forte apelo emocional, o modelo se destaca pela arrojada silhueta cupê, que agrega uma esportividade única em sua categoria. O Taigo será o primeiro veículo da Volkswagen na Europa com este tipo de carroceria no segmento A0 SUV. O estilo do Taigo fica completo com as belas rodas de liga leve e a iluminação 100% em LED, que refinam a personalidade do novo ‘caçula’ da Volkswagen.

Produzido na moderna fábrica da Volkswagen em Pamplona, na Espanha, o Taigo utiliza a Estratégia Modular MQB, plataforma que assegura elevado nível de segurança e conforto aos passageiros. As medidas do Taigo são idênticas às do Nivus, proporcionando bom espaço interno aos ocupantes. O modelo tem 4.266 milímetros de comprimento, sendo 2.566 milímetros de distância entre os eixos; 1.494 milímetros de altura e 1.757 milímetros de largura. Já o porta-malas é referência em capacidade, com 415 litros.

Com relação a equipamentos de conforto e segurança, o Taigo segue a linha do Nivus, oferecendo muitos itens, todos atrelados a tecnologias de última geração. Alguns bons exemplos são ACC (Controle Adaptativo de Cruzeiro), AEB (Frenagem Autônoma de Emergência), Post-Collision Brake, Alerta de Fadiga, sistema Kessy, ESC (controle de estabilidade), ASR (controle de tração), XDS+ (bloqueio eletrônico do diferencial), entre muitos outros.

Na Europa, o Taigo também utilizará motores com a tecnologia TSI, assim como o Nivus nos países da América Latina. Assim, segundo a fabricante, o crossover cupê garante performance e eficiência com muita confiabilidade, proporcionando uma condução extremamente agradável e divertida.





