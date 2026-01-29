Clínica utiliza incubadoras com IA para maior eficácia da fertilização

Clínica utiliza incubadoras com IA para maior eficácia da fertilizaçãoClínica cearense Bios utiliza incubadoras com IA para maior eficácia da fertilização in vitro
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 em cada 6 pessoas no mundo enfrenta algum grau de infertilidade ao longo da vida, o que torna a evolução das técnicas de reprodução assistida um tema desafiador.
Para atuar nessa estatística, a Clínica Bios, anuncia a utilização simultânea das incubadoras com inteligência artificial GERI® e EmbryoScope®, consideradas entre as tecnologias mais avançadas do mundo para o cultivo embrionário.
Sob direção científica do Dr. Evangelista Torquato, as incubadoras operam com tecnologia time-lapse, que permite o monitoramento contínuo dos embriões, 24 horas por dia, sem a necessidade de retirá-los do ambiente controlado da incubadora.
Câmeras de alta resolução registram todas as etapas do desenvolvimento embrionário, enquanto algoritmos de inteligência artificial analisam padrões sutis, como ritmo e simetria das divisões celulares, dados que podem passar despercebidos em avaliações tradicionais.
Estudos internacionais apontam que o monitoramento embrionário contínuo associado à inteligência artificial contribui para uma seleção mais precisa dos embriões, reduz a manipulação durante o cultivo e favorece decisões clínicas mais seguras, com impacto positivo nas taxas de implantação e na condução personalizada dos tratamentos.
“A tecnologia não substitui o especialista. Ela amplia o olhar humano. A decisão final continua sendo médica, mas agora sustentada por um volume muito maior de informações, o que traz mais precisão, segurança e tranquilidade para o processo”, explica o Dr. Evangelista.
Ao ser a primeira clínica do Ceará a operar com as duas tecnologias de forma integrada em seu laboratório de embriologia, a Clínica Bios se posiciona na vanguarda da reprodução assistida no Nordeste, alinhando ciência, inovação e cuidado humanizado.
Para os pacientes, os benefícios são diretos: menor interferência no ambiente embrionário, maior estabilidade das condições de cultivo, escolhas mais assertivas e uma jornada marcada por mais confiança e individualização em cada etapa do tratamento.
Ao unir inteligência artificial, infraestrutura de ponta e uma equipe altamente especializada, a Clínica Bios reafirma seu propósito de colocar a ciência a serviço da vida, transformando tecnologia em cuidado, dados em decisões seguras e esperança em novas histórias que começam a nascer.