Clínica utiliza incubadoras com IA para maior eficácia da fertilização

Mais precisão na fertilização in vitro / Crédito: Divulgação

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 em cada 6 pessoas no mundo enfrenta algum grau de infertilidade ao longo da vida, o que torna a evolução das técnicas de reprodução assistida um tema desafiador. Para atuar nessa estatística, a Clínica Bios, anuncia a utilização simultânea das incubadoras com inteligência artificial GERI® e EmbryoScope®, consideradas entre as tecnologias mais avançadas do mundo para o cultivo embrionário.

Sob direção científica do Dr. Evangelista Torquato, as incubadoras operam com tecnologia time-lapse, que permite o monitoramento contínuo dos embriões, 24 horas por dia, sem a necessidade de retirá-los do ambiente controlado da incubadora.

Câmeras de alta resolução registram todas as etapas do desenvolvimento embrionário, enquanto algoritmos de inteligência artificial analisam padrões sutis, como ritmo e simetria das divisões celulares, dados que podem passar despercebidos em avaliações tradicionais. Estudos internacionais apontam que o monitoramento embrionário contínuo associado à inteligência artificial contribui para uma seleção mais precisa dos embriões, reduz a manipulação durante o cultivo e favorece decisões clínicas mais seguras, com impacto positivo nas taxas de implantação e na condução personalizada dos tratamentos. “A tecnologia não substitui o especialista. Ela amplia o olhar humano. A decisão final continua sendo médica, mas agora sustentada por um volume muito maior de informações, o que traz mais precisão, segurança e tranquilidade para o processo”, explica o Dr. Evangelista.