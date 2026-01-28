O Curso de Licenciatura em Pedagogia na FAUNIQ, de Quixeramobim, comemora um passo importante para a viabilização da educação inclusiva. Trata-se da implantação de provas individualizadas para universitários PCDs no sistema SEI (Sistema Educacional Integrado).

“O impacto desta ação é de grande relevância no mundo acadêmico, já que primamos por uma educação de qualidade, que verdadeiramente inclua e faça com que universitários PCDs sintam-se partícipes de todo movimento dentro do eixo ensino-aprendizagem, como acadêmicos que também almejam ser inseridos no mercado de trabalho” explica a coordenadora pedagógica Édna Ferreira.