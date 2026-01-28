Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FAUNIQ adota tecnologia metodológica para PCD's

Adaptação do sistema permite inclusão de PCD's na FAUNIQ
O Curso de Licenciatura em Pedagogia na FAUNIQ, de Quixeramobim, comemora um passo importante para a viabilização da educação inclusiva. Trata-se da implantação de provas individualizadas para universitários PCDs no sistema SEI (Sistema Educacional Integrado).

“O impacto desta ação é de grande relevância no mundo acadêmico, já que primamos por uma educação de qualidade, que verdadeiramente inclua e faça com que universitários PCDs sintam-se partícipes de todo movimento dentro do eixo ensino-aprendizagem, como acadêmicos que também almejam ser inseridos no mercado de trabalho” explica a coordenadora pedagógica Édna Ferreira.

a adaptação do sistema permite provas diferentes e alunos (as) iguais, dando direitos ao mesmo tempo que são respeitadas as diferenças. “Essa tecnologia metodológica faz todo o sentido faz com que esses alunos possam fazer suas provas sem que sejam percebidos como alguém que é PCD”, finaliza a professora.

 

 

