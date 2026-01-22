ArcelorMittal Pecém: inscrições para 80 vagas de Estágio 

ArcelorMittal Pecém abre inscrições de estágio / Crédito: Lucas Ribeiro

Estão abertas, até hoje, 23, as inscrições para o Programa de Estágio 2026 da ArcelorMittal, unidade Pecém, com 80 vagas destinadas a estudantes de nível técnico e superior, incluindo vagas afirmativas para mulheres e para moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia ou Paracuru. Clique aqui para participar. Em 2026, o Programa de Estágio oferece 30 vagas exclusivas para mulheres estudantes de Engenharia, matriculadas a partir do 4º semestre, nos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Energias Renováveis, Automação, Ambiental, Metalúrgica, Química, Produção, Civil ou Computação. O contrato de estágio tem duração de até dois anos. As candidatas devem ter conhecimento no pacote Office (Word e Excel) e disponibilidade para cinco horas diárias, no horário de 8h às 13h ou 13h às 17h.

“O nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para desenvolver talentos com inclusão e oportunidades reais. Na ArcelorMittal Pecém, queremos que mais mulheres estejam presentes nas Engenharias e que estudantes das comunidades vizinhas tenham espaço para crescer com a gente, aprendendo na prática e construindo trajetória profissional desde já”, explica Gisele Sestren, gerente geral de Recursos Humanos da ArcelorMittal, unidade Pecém.

Oportunidades para estudantes de municípios vizinhos

Para moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia ou Paracuru, o programa disponibiliza 35 vagas para estudantes de nível técnico, matriculados a partir do 1º semestre, nos cursos de Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Mecânica Industrial, Elétrica, Mecatrônica, Metalurgia, Química, Logística, Segurança do Trabalho, Informática Industrial, Redes ou Edificações. As vagas são para o horário de 8h às 13h, com contrato de até dois anos. Para estudantes de nível superior desses municípios, são 15 vagas para alunos matriculados, a partir do 4º semestre, nos cursos de Engenharia Química, Engenharia de Computação, Ciência de Dados, Gestão Ambiental, Sistemas de Informação, Logística, Administração ou Nutrição, ter conhecimento no pacote Office (Word e Excel) e com disponibilidade para atuar das 8h às 13h.

Aço é ArcelorMittal

Maior produtor de aço no Brasil e líder no mercado global, o Grupo ArcelorMittal tem cerca de 127 mil empregados, sendo 20 mil no Brasil, e atende clientes em 140 países, com o propósito de criar aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A empresa possui unidades industriais em oito estados (BA, CE, ES, MG, MS, RJ, SC e SP), além da maior rede de distribuição do país. Foi a primeira empresa das Américas com uma unidade certificada pelo ResponsibleSteel, uma das certificações em ESG mais respeitadas no mundo. No Ceará, a unidade ArcelorMittal Pecém está localizada em São Gonçalo do Amarante. Para mais informações, siga @arcelormittalbrasil nas mídias sociais e visite brasil.arcelormittal.com. Serviço



Programa de Estágio 2026 – ArcelorMittal unidade Pecém

Inscrições: até 23 de janeiro, pelo site brasil.arcelormittal.com (aba Pessoas > Trabalhe com a gente) Benefícios

•⁠ ⁠Bolsa-auxílio compatível com o mercado

•⁠ ⁠Alimentação no refeitório da empresa

•⁠ ⁠Transporte por meio de rota da empresa

•⁠ ⁠Programas de Prevenção à Saúde

•⁠ ⁠Vacinas gratuitas contra a gripe

•⁠ ⁠Seguro de vida

•⁠ ⁠Acesso ao Wellhub (benefício de bem-estar)

•⁠ ⁠Allya – Clube de Convênios e Parcerias

•⁠ ⁠Acesso à Universidade ArcelorMittal, com cursos gratuitos em mais de 70 idiomas Etapas do processo seletivo

•⁠ ⁠Inscrição na plataforma

•⁠ ⁠Triagem de currículos

•⁠ ⁠Dinâmica em grupo

•⁠ ⁠Avaliação psicológica

•⁠ ⁠Entrevista com gestores

•⁠ ⁠Processo admissional

Requisitos por público

Mulheres estudantes de Engenharia (30 vagas)

•⁠ ⁠A partir do 4º semestre: Eng. Mecânica, Elétrica, Energias Renováveis, Automação, Ambiental, Metalúrgica, Química, Produção, Civil ou Computação

•⁠ ⁠Conhecimento no Pacote Office (Word e Excel)

•⁠ ⁠Disponibilidade: 8h às 13h ou 13h às 17h

•⁠ ⁠Contrato: até 2 anos Estudantes de nível superior (15 vagas – municípios vizinhos)

•⁠ ⁠A partir do 4º semestre: Eng. Química, Eng. de Computação, Ciência de Dados, Gestão Ambiental, Sistemas de Informação, Logística, Administração ou Nutrição

•⁠ ⁠Residir em São Gonçalo do Amarante, Caucaia ou Paracuru

•⁠ ⁠Conhecimento no Pacote Office (Word e Excel)

•⁠ ⁠Disponibilidade: 8h às 13h Estudantes de nível técnico (35 vagas – municípios vizinhos)

•⁠ ⁠A partir do 1º semestre: Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Mecânica Industrial, Elétrica, Mecatrônica, Metalurgia, Química, Logística, Segurança do Trabalho, Informática Industrial, Redes ou Edificações

•⁠ ⁠Residir em São Gonçalo do Amarante, Caucaia ou Paracuru

•⁠ ⁠Disponibilidade: 8h às 13h