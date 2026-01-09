Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tecnologia na odontologia

Fortaleza desenvolve um destaque na tecnologia voltada para odontologia
Autor Hamilton Nogueira
Hamilton Nogueira Autor
Fortaleza tem um destaque no atendimento odontológico e está chamando a atenção de estrangeiros a procura de tratamento. A tecnologia avançada é um dos fatores para essa procura. De acordo com o dentista Adriano Abreu, as novas tecnologias trouxeram mais sofisticação e conforto aos tratamentos. “A fobia de dentista é a segunda maior, só perde para a de avião. E a tecnologia vem trazendo solução para esse problema, além de tratamentos mais assertivos”, destaca.

A Clínica Adriano Abreu declara investimento de cerca de 5 milhões de reais só em equipamentos tecnológicos. De sistema computadorizado de aplicação de anestesia, como é o caso do Morpheus, conhecido como gás hilariante ou gás do riso; ao microscópio OPMI pico, aparelho de tecnologia Zeiss, conceituada empresa alemã, que possibilita enxergar de forma precisa não só a anatomia dos dentes, como das raízes e gengiva.

Adriano elege ainda a tecnologia CEREC, também de origem alemã, que possibilita a elaboração de dentes artificiais com modernas impressoras em 3D, e o DIAGNOdent, um aparelho com tecnologia a laser associada a um sistema digital que atua na detecção da cárie dentária.

