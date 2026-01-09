Tecnologia na odontologia

Fortaleza tem um destaque no atendimento odontológico e está chamando a atenção de estrangeiros a procura de tratamento. A tecnologia avançada é um dos fatores para essa procura. De acordo com o dentista Adriano Abreu, as novas tecnologias trouxeram mais sofisticação e conforto aos tratamentos. “A fobia de dentista é a segunda maior, só perde para a de avião. E a tecnologia vem trazendo solução para esse problema, além de tratamentos mais assertivos”, destaca.

A Clínica Adriano Abreu declara investimento de cerca de 5 milhões de reais só em equipamentos tecnológicos. De sistema computadorizado de aplicação de anestesia, como é o caso do Morpheus, conhecido como gás hilariante ou gás do riso; ao microscópio OPMI pico, aparelho de tecnologia Zeiss, conceituada empresa alemã, que possibilita enxergar de forma precisa não só a anatomia dos dentes, como das raízes e gengiva.