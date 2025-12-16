Conexão & Capital potencializa mais R$ 100 milhões para o Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-11-2025: Conexão e Capital e a premiação do Ceará Awards da Casa Azul no Centro de Eventos . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Os resultados positivos do Conexão & Capital foram destaque na reunião de balanço da iniciativa, na última quarta-feira (10), no gabinete da secretária da Secitece, Sandra Monteiro. A atividade, promovida pela Secretaria, em conjunto com Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico, integrou a programação da Feira do Conhecimento 2025 e movimentou o ecossistema de inovação cearense, gerando oportunidades reais de negócios e posicionando o estado como um ambiente estratégico para fomento à inovação, ao empreendedorismo e para a atração de investimentos. Participaram da apresentação dos resultados o diretor executivo da Casa Azul Ventures, André Filipe Dummar; a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece, Sarah Monteiro; e a coordenadora de Ciência e Tecnologia da pasta, Cintia Eufrasio. Em pauta, os impactos da atividade que aconteceu de 6 a 8 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com o propósito de aproximar startups, investidores e grandes corporações em uma agenda voltada à inovação e ao fomento de novos negócios.

Ao todo, foram 45 negócios inscritos — incluindo deeptechs, healthtechs e retailtechs — e 28 avançando para participar das rodadas. Nove fundos de investimento, dentre os quais os consolidados Astor Capital, Aplix, Triaxis e Rise, marcaram presença. O encontro também envolveu diretamente grandes corporações, como Solar, ArcelorMittal, M. Dias Branco, Pague Menos, Alvoar Lácteos e Tecla T. Durante os três dias, das 153 rodadas agendadas, 127 foram efetivamente realizadas, resultando em 55 cartas de intenção, que seguirão para a etapa de due diligence, de avaliação detalhada dos negócios e possíveis riscos. Os trâmites finalizam nos próximos meses, com a captação dos recursos e a assinatura dos contratos. O balanço atual aponta para a expectativa de geração de mais de R$ 100 milhões em investimentos para o Ceará. De acordo com a secretária Sandra Monteiro, o diferencial da edição esteve na robustez da parceria com a Casa Azul Ventures. “A aceleradora trouxe um olhar mais ousado para o encontro, justamente pela expertise que possui. Ela nos apoiou numa das grandes missões da Secitece, que é fomentar a inovação no estado”, destacou. O diretor executivo da Casa Azul também celebrou os resultados. “O Conexão & Capital é uma iniciativa pioneira no Norte e Nordeste e uma demonstração efetiva dos resultados que a Feira do Conhecimento alcança”, destacou André Dummar.