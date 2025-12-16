Conexão & Capital potencializa mais R$ 100 milhões para o Ceará

Conexão & Capital potencializa mais R$ 100 milhões para o CearáAtividade integrou a programação da Feira do Conhecimento 2025, conectando startups, grandes empresas e fundos de investimento
Os resultados positivos do Conexão & Capital foram destaque na reunião de balanço da iniciativa, na última quarta-feira (10), no gabinete da secretária da Secitece, Sandra Monteiro. A atividade, promovida pela Secretaria, em conjunto com Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico, integrou a programação da Feira do Conhecimento 2025 e movimentou o ecossistema de inovação cearense, gerando oportunidades reais de negócios e posicionando o estado como um ambiente estratégico para fomento à inovação, ao empreendedorismo e para a atração de investimentos.
Participaram da apresentação dos resultados o diretor executivo da Casa Azul Ventures, André Filipe Dummar; a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece, Sarah Monteiro; e a coordenadora de Ciência e Tecnologia da pasta, Cintia Eufrasio. Em pauta, os impactos da atividade que aconteceu de 6 a 8 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com o propósito de aproximar startups, investidores e grandes corporações em uma agenda voltada à inovação e ao fomento de novos negócios.
Ao todo, foram 45 negócios inscritos — incluindo deeptechs, healthtechs e retailtechs — e 28 avançando para participar das rodadas. Nove fundos de investimento, dentre os quais os consolidados Astor Capital, Aplix, Triaxis e Rise, marcaram presença. O encontro também envolveu diretamente grandes corporações, como Solar, ArcelorMittal, M. Dias Branco, Pague Menos, Alvoar Lácteos e Tecla T.
Durante os três dias, das 153 rodadas agendadas, 127 foram efetivamente realizadas, resultando em 55 cartas de intenção, que seguirão para a etapa de due diligence, de avaliação detalhada dos negócios e possíveis riscos. Os trâmites finalizam nos próximos meses, com a captação dos recursos e a assinatura dos contratos. O balanço atual aponta para a expectativa de geração de mais de R$ 100 milhões em investimentos para o Ceará.
De acordo com a secretária Sandra Monteiro, o diferencial da edição esteve na robustez da parceria com a Casa Azul Ventures. “A aceleradora trouxe um olhar mais ousado para o encontro, justamente pela expertise que possui. Ela nos apoiou numa das grandes missões da Secitece, que é fomentar a inovação no estado”, destacou.
O diretor executivo da Casa Azul também celebrou os resultados. “O Conexão & Capital é uma iniciativa pioneira no Norte e Nordeste e uma demonstração efetiva dos resultados que a Feira do Conhecimento alcança”, destacou André Dummar.
Sobre a Feira do Conhecimento
Em sua 9ª edição, a Feira do Conhecimento 2025 reforçou seu papel como vitrine da ciência, tecnologia e inovação no Ceará. Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secitece, o evento reuniu público de todas as idades entre 6 e 8 de novembro, com entrada gratuita, consolidando-se como um ambiente fértil para a criação de novas conexões, propostas disruptivas e oportunidades de negócios que impulsionam o desenvolvimento do estado.