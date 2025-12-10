Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inscrições para curso sobre IA no Direito Imobiliário

Be Readi oferta formação sobre aplicações práticas da IA para profissionais do mercado imobiliário
Tipo Notícia

A Be Readi está com inscrições abertas para o curso “Inteligência Artificial no Direito Imobiliário: teoria e prática”, que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 18h às 22h, no Espaço Ficar da SJ Imóveis. A proposta da capacitação é demonstrar, com exemplos aplicados, como a IA pode ser utilizada para otimizar processos documentais e dar mais agilidade às decisões no ambiente imobiliário.

Ministrado pelo professor João Neto, PhD em Direito pela Universidade de Kent, no Reino Unido, e referência em inovação jurídica, o curso é voltado a advogados, corretores, tabeliães, gestores públicos e profissionais responsáveis por documentação e regularização. A formação traz exercícios práticos e estudos de caso pensados para transferir ferramentas úteis ao dia a dia da profissão.

“Cursos como este são fundamentais para elevar o nível de capacitação e especialização no mercado imobiliário. A educação é o caminho mais eficaz para que a tecnologia gere benefícios reais, e iniciativas como a que promovemos na Readi ajudam a preparar profissionais para desafios cada vez mais complexos. Quando entregamos conteúdo qualificado a quem atua diretamente com documentação e processos, contribuímos para um setor mais eficiente, seguro e transparente”, afirma Lara Praça, CEO da Readi.

Inscrições e mais informações estão disponíveis AQUI  

 

