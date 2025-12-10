Inscrições para curso sobre IA no Direito Imobiliário

Inscrições para curso sobre IA no Direito ImobiliárioBe Readi oferta formação sobre aplicações práticas da IA para profissionais do mercado imobiliário
A Be Readi está com inscrições abertas para o curso “Inteligência Artificial no Direito Imobiliário: teoria e prática”, que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 18h às 22h, no Espaço Ficar da SJ Imóveis. A proposta da capacitação é demonstrar, com exemplos aplicados, como a IA pode ser utilizada para otimizar processos documentais e dar mais agilidade às decisões no ambiente imobiliário.
Ministrado pelo professor João Neto, PhD em Direito pela Universidade de Kent, no Reino Unido, e referência em inovação jurídica, o curso é voltado a advogados, corretores, tabeliães, gestores públicos e profissionais responsáveis por documentação e regularização. A formação traz exercícios práticos e estudos de caso pensados para transferir ferramentas úteis ao dia a dia da profissão.
“Cursos como este são fundamentais para elevar o nível de capacitação e especialização no mercado imobiliário. A educação é o caminho mais eficaz para que a tecnologia gere benefícios reais, e iniciativas como a que promovemos na Readi ajudam a preparar profissionais para desafios cada vez mais complexos. Quando entregamos conteúdo qualificado a quem atua diretamente com documentação e processos, contribuímos para um setor mais eficiente, seguro e transparente”, afirma Lara Praça, CEO da Readi.
Inscrições e mais informações estão disponíveis AQUI
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente