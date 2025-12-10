Inscrições para curso sobre IA no Direito Imobiliário

A Be Readi está com inscrições abertas para o curso “Inteligência Artificial no Direito Imobiliário: teoria e prática”, que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 18h às 22h, no Espaço Ficar da SJ Imóveis. A proposta da capacitação é demonstrar, com exemplos aplicados, como a IA pode ser utilizada para otimizar processos documentais e dar mais agilidade às decisões no ambiente imobiliário.

Ministrado pelo professor João Neto, PhD em Direito pela Universidade de Kent, no Reino Unido, e referência em inovação jurídica, o curso é voltado a advogados, corretores, tabeliães, gestores públicos e profissionais responsáveis por documentação e regularização. A formação traz exercícios práticos e estudos de caso pensados para transferir ferramentas úteis ao dia a dia da profissão.