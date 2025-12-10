IA, conteúdo e 2026: três coisas que não saem da nossa cabeça

Jéferson Campos Nobre é membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) / Crédito: Divulgação

Em 2026, a Inteligência Artificial (IA) estará cada vez mais integrada ao cotidiano, criando conteúdos originais — textos, imagens, músicas e até códigos — com rapidez e precisão, graças à evolução dos modelos generativos. Outra conquista tecnológica relevante será a computação confidencial, que irá permitir que os dados do usuário sejam utilizados na nuvem sem que o provedor consiga armazená-los de forma indevida ou acessados por administradores mal-intencionados. É o que antecipa Jéferson Campos Nobre, membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade e professor do Instituto de Informática da Universidade federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

“A evolução da IA exigirá uma maior atenção para seu uso ético e consciente, particularmente quando for integrada à computação quântica. Acredito que será um ano de novidades em inteligência artificial, como, por exemplo, assimilação de modelos treinados para áreas específicas, como saúde, educação, indústria e segurança pública. Mas também é essencial fazer ajustes nessa tecnologia, como corrigir viés algorítmico e discriminação, criar uma maior proteção contra a violação da privacidade e o uso indevido de informações, além de determinar a responsabilidade em decisões a partir da utilização da IA”, enfatiza Nobre. A IoT (Internet das Coisas) também tende a ser veloz, eficiente e segura em 2026, antevê Nobre, especialmente quando integrada à Edge Computing (Computação de Borda). As duas tecnologias são complementares, na qual a IoT gera um volume massivo de informações de dispositivos conectados, e a Edge Computing organiza esses dados perto da fonte (na "borda" da rede) em vez de na nuvem, reduzindo a latência e oferecendo respostas em tempo real, um progresso significativo para a fabricação de carros autônomos, para a Indústria 4.0 e o uso em cidades inteligentes, entre outros projetos. “Com o Edge Computing, aproximamos o trabalho dos sensores. Assim, em uma indústria ou um campus, parte do que iria para a nuvem será processado próximo dos dispositivos. E, para essa finalidade, contribuirá decisivamente a sexta geração da tecnologia de redes móveis, que proporcionará velocidades muito altas (até 100 vezes mais que o 5G), latência ultrabaixa (em microssegundos), capacidade massiva e a melhor integração de inteligência artificial”, afirma Nobre.