Moda inteligente ganha para otimizar tempo e melhorar o dia a dia

Moda inteligente ganha para otimizar tempo e melhorar o dia a diaModa inteligente é a que une tecnologia, conforto e performance.
Moda inteligente é a que une tecnologia, conforto e performance. A Dogville, marca que trabalha peças funcionais, desenvolve produtos que prometem atuar com praticidade e durabilidade.
A marca declara que a tecnologia no vestuário não está apenas na estética, mas na solução oferecida ao consumidor. A linha TECH DUAL, por exemplo, integra tecidos técnicos ao design urbano, criando peças versáteis que se adaptam a diferentes contextos sem exigir esforço.
Segundo William Marques, diretor criativo da marca, a inovação aplicada ao vestuário já não é tendência; é resposta. “O homem de hoje não quer perder tempo com o que já poderia ser simples. Ele busca peças que funcionem para o trabalho, para a rotina e para a vida real. Roupas que secam rápido, têm respirabilidade, repelem água e não amassam são mais do que conveniência, são autonomia.”
O avanço da moda inteligente acompanha uma tendência global: consumidores cada vez mais atentos à funcionalidade, à longevidade e ao propósito das peças que escolhem.