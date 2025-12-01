Moda inteligente ganha para otimizar tempo e melhorar o dia a dia

Dogville aposta em tecido tecnológico / Crédito: Divulgação

Moda inteligente é a que une tecnologia, conforto e performance. A Dogville, marca que trabalha peças funcionais, desenvolve produtos que prometem atuar com praticidade e durabilidade. A marca declara que a tecnologia no vestuário não está apenas na estética, mas na solução oferecida ao consumidor. A linha TECH DUAL, por exemplo, integra tecidos técnicos ao design urbano, criando peças versáteis que se adaptam a diferentes contextos sem exigir esforço.