Marca cearense traz tecnologia e cuidado para roupas de academia

Marca cearense traz tecnologia e cuidado para roupas de academiaMarca cearense Skipping traz tecnologia e cuidado para roupas de academia
O tempo se tornou um bem valioso na vida contemporânea. Funcionalidade e simplificação, portanto, são fundamentais para a rotina. E com a presença da atividade física no cotidiano, a roupa de academia precisou ser pensada estrategicamente.
A base dessa mudança é o tecido, cuja tecnologia evoluiu, por exemplo, para trazer a poliamida com textura suave, mas com firmeza e sustentação sem perda de liberdade, explica Winni Borges, sócia da marca cearense Skipping. “Ela também garante zero transparência, permitindo que você se mova com confiança, independente do tipo de treino ou da intensidade do dia”, diz a empreendedora.
Além disso, um tecido tecnológico possui tratamento antibacteriano, que ajuda a reduzir odores e mantém a sensação de frescor por mais tempo, além de proteção UV, ideal para treinos ao ar livre ou para quem passa o dia entre deslocamentos e atividades.
“A modelagem da Skipping foi criada para abraçar o corpo, valorizando as curvas naturais sem comprimir, trazendo equilíbrio entre estética, praticidade e bem-estar. Para acompanhar não apenas seus treinos, mas toda a sua rotina”, garante Fabíola Tito, também sócia da marca.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente