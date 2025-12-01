Marca cearense traz tecnologia e cuidado para roupas de academia

O tempo se tornou um bem valioso na vida contemporânea. Funcionalidade e simplificação, portanto, são fundamentais para a rotina. E com a presença da atividade física no cotidiano, a roupa de academia precisou ser pensada estrategicamente.

A base dessa mudança é o tecido, cuja tecnologia evoluiu, por exemplo, para trazer a poliamida com textura suave, mas com firmeza e sustentação sem perda de liberdade, explica Winni Borges, sócia da marca cearense Skipping. “Ela também garante zero transparência, permitindo que você se mova com confiança, independente do tipo de treino ou da intensidade do dia”, diz a empreendedora.