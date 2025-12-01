HubVirtual na Expolog 2025: metaverso e governança digital no Brasil

Expolog 2025: ressignificando o metaverso / Crédito: Divulgação

A Expolog 2025, realizada nos dias 26 e 27 de novembro, marcou um avanço importante no uso de tecnologias imersivas no país. Entre outros pontos: soluções de reposicionamento para o metaverso como ferramenta estratégica para governança, logística, comunicação institucional e modernização de serviços públicos. O espaço ofereceu gratuitamente aos visitantes experiências completas de metaverso, tours virtuais por cidades, visualização de equipamentos públicos em 360 graus, interação com escritórios corporativos simulados e contato direto com avatares inteligentes de atendimento. Tudo desenvolvido para funcionar em dispositivos comuns, inclusive celulares simples, sem necessidade de óculos de realidade virtual ou computadores de alto desempenho, o que coloca a democratização tecnológica no centro da estratégia.

À frente das demonstrações, Luciano Chaves, um dos diretores do HubVirtual, reforçou que o metaverso já não é um conceito futurista. Segundo ele, o Brasil vive um momento em que a tecnologia precisa ser acessível, aplicável e de impacto imediato. A solução do HubVirtual rompe barreiras técnicas e econômicas, permitindo que municípios de diferentes portes, empresas, consórcios e instituições transformem suas rotinas de atendimento e comunicação com eficiência e economia. O CEO Deoclécio Castro, que durante o evento interagiu com os visitantes a partir de Portugal, dentro da própria plataforma de metaverso e por meio do seu avatar inteligente, destacou o potencial integrador da solução. De acordo com ele, “as soluções digitais aproximam pessoas, empresas e serviços públicos, independente da distância. Os tours virtuais, metaversos e avatares inteligentes de atendimento mostram como a tecnologia pode reduzir distâncias, aprimorar a experiência do usuário e gerar eficiência em toda a cadeia logística, da capacitação de equipes à simulação de operações e ao atendimento remoto a clientes e parceiros. Tudo isso com humanização e segurança.” A presença do HubVirtual na Expolog evidenciou um novo ambiente político e institucional. Gestores públicos estão buscando soluções escaláveis e inclusivas, capazes de modernizar canais de atendimento, fortalecer a transparência e ampliar o acesso da população aos serviços do Estado. O metaverso, antes visto como entretenimento, assume agora posição estratégica no debate sobre governança digital, planejamento urbano e transformação administrativa. Agentes Inteligentes: mais uma ferramenta de aproximação entre tecnologia e público

Entre as soluções apresentadas no estande, esteve o Totem Interativo com Agentes Humanóides Inteligentes, exibido por Luciano Chaves como mais um meio moderno de interação entre cidadãos, empresas e ambientes digitais. A cabine inteligente é equipada com um avatar virtual customizável que pode assumir o rosto, a voz e a identidade comunicacional de qualquer instituição, empresa ou personalidade. Os Agentes Inteligentes operam com base em um banco de dados programado, permitindo que o avatar responda perguntas, ofereça informações, apresente serviços e até atue como guia turístico. A ferramenta pode ser acessada também via internet ou em totens instalados em prefeituras, eventos, empresas, aeroportos, feiras e espaços públicos, ampliando o acesso à informação de forma simples, intuitiva e atraente. No turismo, o avatar pode apresentar história, cultura, gastronomia e atrativos da cidade. No setor público, pode orientar sobre serviços e programas. Para empresas, pode atuar como um especialista no negócio, ou como uma recepção digital, apresentando a trajetória e os produtos e serviços corporativos com clareza e proximidade.