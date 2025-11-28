Startup cearense desenvolve software que facilita orçamentos de obras

"Preço da Obra" transforma a rotina de engenheiros e construtores ao automatizar cálculos, reduzir erros e profissionalizar propostas no setor da construção civil

A startup declara mais de 8.000 usuários cadastrados e 170 clientes ativos em todo o Brasil. Em 2025, foi reconhecida como Startup Destaque no InovAtiva Brasil, figurando entre as sete melhores do ciclo, e conquistou o 1º lugar na seleção do Sebrae Lab – Ciclo 2025.2, reforçando seu papel de liderança no setor.

A startup Preço da Obra promete uma solução inovadora para engenheiros e construtores que desejam elaborar orçamentos de forma mais rápida, precisa e segura. Com um software de orçamentação inteligente, a empresa substitui as planilhas manuais por uma plataforma automatizada, capaz de gerar cálculos personalizados e propostas profissionais, aumentando a produtividade e a rentabilidade dos usuários.

Acelerada pelo Hub Corredores Digitais, o Preço da Obra ampliou sua visibilidade e consolidou conexões estratégicas em diferentes estados, além de aprimorar sua estrutura de negócios com apoio direto dos mentores do programa.

“Um dos maiores aprendizados foi a importância de estruturar um roadmap claro, que nos permitisse priorizar as entregas mais relevantes e planejar a evolução do produto de forma sustentável. Outro ponto essencial foi compreender a importância de captar recursos em editais de subvenção, o que amplia nossas possibilidades de inovação e aceleração do negócio”, comenta Victor Bezerra CEO da Startup Preço da Obra.



Segundo o gerente técnico do Corredores Digitais, Felipe Sousa, a trajetória da startup no hub evidencia como um processo de aceleração bem estruturado transforma negócios. “A startup chegou ao programa com uma solução promissora e, ao longo da jornada, conseguiu transformar essa promessa em maturidade de negócio, ampliando conexões, validando estratégias e fortalecendo sua atuação nacional. Nosso papel é criar as condições para que iniciativas como essa cresçam com segurança, conectando mentores, abrindo portas e oferecendo metodologia para que cada avanço seja consciente e sustentável”.



