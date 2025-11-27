NETSCOUT anuncia plataforma que transforma tráfego em dados limpos

NETSCOUT anuncia plataforma que transforma tráfego em dados limposNETSCOUT quer um tráfego de rede com dados limpos, completos e de alta fidelidade
A NETSCOUT se apresenta como líder global em observabilidade, AIOps, cibersegurança e proteção contra DDoS, e acaba de lançar o Omnis AI Insights, plataforma que promete transformar "tráfego de rede em dados limpos, completos e de alta fidelidade, prontos para alimentar IA e ferramentas de AIOps".
O lançamento visa solucionar um dos maiores gargalos da IA hoje, a qualidade dos dados, ao eliminar duplicidades, lacunas e ruídos e criar uma camada única de dados, o que é em grande parte responsável por alucinações.
"Seu papel se tornará o de cérebro, buscador de fatos e consciência das descobertas geradas por IA, validando, interpretando e transformando em respostas conclusivas e ações efetivas", afirma Geraldo Guazzelli, diretor-geral da NETSCOUT no Brasil.
Estamos falando então do fortalecimento das análise dos pacotes para facilitae respostas proativas necessárias ao combate às ameaças. Resulta também em melhor rastreamento de ativos, migrações para a nuvem baseadas em dados e observabilidade aprimorada em ambientes SaaS e UCaaS.
Veja o tamanho do mundo que se mexe com isso no que se refere aos desafios de IA nas organizações
97% das organizações planejam investir em IA Generativa (GenAI);
69% têm dificuldade em acessar os dados necessários para programas de IA;
40% relatam resultados de IA imprecisos por causa dos dados de entrada;
30% dos dados de observabilidade são capturados em duplicidade.