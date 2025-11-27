NETSCOUT anuncia plataforma que transforma tráfego em dados limpos

Netscout: tráfego de rede com dados limpos / Crédito: divulgação

A NETSCOUT se apresenta como líder global em observabilidade, AIOps, cibersegurança e proteção contra DDoS, e acaba de lançar o Omnis AI Insights, plataforma que promete transformar "tráfego de rede em dados limpos, completos e de alta fidelidade, prontos para alimentar IA e ferramentas de AIOps". O lançamento visa solucionar um dos maiores gargalos da IA hoje, a qualidade dos dados, ao eliminar duplicidades, lacunas e ruídos e criar uma camada única de dados, o que é em grande parte responsável por alucinações.