Projeto Shark School 2026.1: inscrições abertas

Voltado para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Software, o Shark School oferece uma jornada completa de desenvolvimento: além da bolsa integral, os participantes têm acesso a oficinas, treinamento em habilidades comportamentais e conteúdos alinhados às tendências do mercado, como Inteligência Artificial e Green Skills. Para apresentar oficialmente o programa aos interessados, o primeiro encontro acontecerá no dia 27 de novembro, às 18h, na Faculdade Inbec.

A Faculdade Inbec abriu as inscrições gratuitas para o Projeto Shark School 2026.1. A metodologia conecta estudantes da rede pública a empresas que investem na formação acadêmica e profissional desses talentos.

Um dos diferenciais do projeto é o processo seletivo em formato de pitch, no qual os candidatos apresentam suas histórias e motivações a empresários que podem se tornar “empresas-anjos”, financiando a bolsa e oferecendo vagas de estágio. A iniciativa também beneficia colaboradores das empresas participantes, que podem ser indicados para receber formação superior ou cursos de capacitação.

O Shark School tem se consolidado como uma ação de impacto social ao ampliar o acesso ao ensino superior e combater a evasão, um problema que atinge mais de 70% dos estudantes brasileiros, segundo dados do Mapa do Ensino Superior. O projeto ainda inclui suporte psicopedagógico, desenvolvimento de soft skills e acompanhamento contínuo para garantir a permanência dos alunos até a conclusão do curso.

As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis. Interessados em participar do processo seletivo e comparecer ao encontro do dia 27 de novembro podem se inscrever AQUI