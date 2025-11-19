Artigo: O Colapso de minutos que revelou a nossa fragilidade digital

Wellington Aguiar é professor de T.I. da Faculdade INBEC / Crédito: Acervo pessoal



A instabilidade registrada nesta terça-feira na plataforma de DNS Cloudflare, trouxe à superfície um tema que costuma passar despercebido no cotidiano digital: a dependência estrutural que temos de poucos provedores de infraestrutura. Embora o incidente tenha afetado apenas serviços diretamente vinculados à empresa, e não tenha paralisado setores essenciais, como bancos ou sistemas governamentais, ele reacende um debate necessário sobre o quanto nossa vida digital está centralizada em poucas mãos.

Não houve colapso econômico, tampouco interrupção generalizada, mas o simples fato de um único provedor causar impacto simultâneo em plataformas amplamente utilizadas já é o suficiente para refletirmos sobre a arquitetura que sustenta o ecossistema digital moderno. Quando plataformas como X, Canva ou mesmo sistemas integrados apresentam instabilidade, percebemos como atividades triviais, comunicação, trabalho, criação de conteúdo e até rotinas empresariais, estão suscetíveis a falhas que ocorrem a milhares de quilômetros de nós. O episódio de hoje não exige pânico, mas atenção. A questão central não é o incidente em si, mas o que ele revela: nossa crescente hiperdependência de empresas que concentram tráfego, segurança e distribuição de dados. A concentração não é apenas tecnológica; é estratégica. E a redundância, elemento essencial de qualquer infraestrutura crítica, ainda é tímida em muitos setores. Eventos como o de hoje, mesmo sem grandes consequências, funcionam como testes involuntários de resiliência. Mostram onde as engrenagens falham, onde há gargalos e como a comunicação institucional precisa evoluir para garantir transparência e tranquilidade ao usuário.