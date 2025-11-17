Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iracema Digital entrega III Comenda Ariosto Holanda nesta terça (18)

Acrisio Sena, Guilherme Muchale, Marluce Aires e Wally Menezes receberão a III Comenda Ariosto Holanda
Atualizado às Autor Hamilton Nogueira
Hamilton Nogueira
O Instituto Iracema Digital realizará, amanhã (18), a solenidade de entrega da III Comenda Ariosto Holanda de Ciência, Tecnologia e Inovação, reconhecendo personalidades que têm contribuído de forma relevante para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Ceará.

O evento também marcará a abertura da IV Escola de Verão em Inteligência Artificial. A cerimônia acontecerá no Auditório Waldyr Diogo, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), a partir das 8h30, reunindo pesquisadores, gestores, empresários, educadores, parlamentares e lideranças do ambiente de inovação cearense.

Os homenageados dessa edição são: Acrísio Sena (deputado estadual com atuação nas áreas de inclusão digital e inovação educacional), Guilherme Muchale (economista-chefe e gerente no Observatório da Indústria Ceará, da FIEC), Marluce Aires (jornalista especializada em tecnologia e inovação) e Wally Menezes (professor e Reitor do IFCE). A iniciativa conta com patrocínio do Governo do Estado e do Sistema FIEC e com apoio do Centec, Cagece, Brisanet, Enel Brasil e IFCE. 

A Comenda Ariosto Holanda é uma das diversas atividades promovidas pelo Iracema Digital, organização sem fins lucrativos surgida em 2019 e que articula atores estratégicos do setor de tecnologia, inovação e transformação digital, sob a liderança do professor Mauro Oliveira e do empresário Ricardo Liebmann.

O Instituto articula ações e prioridades para acelerar os processos de desenvolvimento econômico e social no estado do Ceará com interface nas áreas de tecnologia, educação, cultura e assistência social, e sempre em parceria com instituições acadêmicas, órgãos públicos e entidades empresariais.

Entre as iniciativas recentes promovidas pelo Iracema Digital, destacam-se o programa de qualificação em Inteligência Artificial realizado com o Centec, que oferece cursos gratuitos em tecnologias de IA e forma jovens para as novas competências digitais; a plataforma Revive Negócio, criada em colaboração com o Governo do Estado para estimular ideias inovadoras e conectar soluções empreendedoras à sociedade; e o Projeto de Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação, conduzido em convênio com o Sebrae/CE, com ações de fortalecimento territorial, capacitações e integração entre academia, governo e setor produtivo. “Essas iniciativas ilustram o compromisso do Iracema Digital em promover inclusão tecnológica, fomentar talentos e impulsionar o desenvolvimento sustentável da economia cearense”, explica o professor Mauro Oliveira.

Conheça as personalidades homenageadas em 2025

A Comenda foi criada em homenagem ao deputado federal Ariosto Holanda, engenheiro civil por formação e com atuação como engenheiro em instituições como Petrobras, e Coelce; professor universitário e com uma extensa e sólida carreira na vida pública que o levou a ser considerado referência nacional na defesa da ciência e tecnologia no país.

A escolha dos homenageados para receber a honraria parte de uma consulta à comunidade do Iracema Digital, seguida de avaliação do Comitê Gestor da organização.
Em 2025, a III Comenda Ariosto Holanda homenageará quatro nomes que têm impacto decisivo na inovação, na educação, na tecnologia e no desenvolvimento sustentável no Ceará:

Acrisio Sena

Historiador, mestre em Educação e deputado estadual. Em 2025, apresentou na Assembleia Legislativa um projeto voltado ao letramento digital, com foco em inteligência artificial e sustentabilidade nas escolas estaduais. Sua atuação reforça o papel da política pública na inclusão digital e na inovação educacional.

Guilherme Muchale

Economista chefe e gerente do Observatório da Indústria da FIEC. Especialista em gestão da inovação, lidera projetos de big data, inteligência competitiva, prospectiva e cooperação industrial, contribuindo para elevar a competitividade da indústria cearense e impulsionar estratégias de desenvolvimento sustentável.

Marluce Aires

Jornalista, analista de comunicação do SERPRO e ex-editora do Diário do Nordeste, onde assinou a coluna Bits e Bytes por duas décadas. CEO da empresa A2, foi responsável pela realização da INFOBRASIL, um dos maiores eventos de TIC do País, consolidando Fortaleza como polo nacional de tecnologia e inovação.

Wally Menezes

Reitor do IFCE, físico com formação completa pela UFC e professor do RENOEN e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações do IFCE. Membro da Academia Cearense de Matemática, é referência nacional na pesquisa e formação em ciência, tecnologia e engenharia. Sua atuação amplia a presença do IFCE como instituição fundamental para o avanço tecnológico e científico do Estado.

