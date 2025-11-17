Iracema Digital entrega III Comenda Ariosto Holanda nesta terça (18)

Marluce Barros Aires é jornalista e empresária / Crédito: divulgação



O Instituto Iracema Digital realizará, amanhã (18), a solenidade de entrega da III Comenda Ariosto Holanda de Ciência, Tecnologia e Inovação, reconhecendo personalidades que têm contribuído de forma relevante para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Ceará. O evento também marcará a abertura da IV Escola de Verão em Inteligência Artificial. A cerimônia acontecerá no Auditório Waldyr Diogo, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), a partir das 8h30, reunindo pesquisadores, gestores, empresários, educadores, parlamentares e lideranças do ambiente de inovação cearense.



Os homenageados dessa edição são: Acrísio Sena (deputado estadual com atuação nas áreas de inclusão digital e inovação educacional), Guilherme Muchale (economista-chefe e gerente no Observatório da Indústria Ceará, da FIEC), Marluce Aires (jornalista especializada em tecnologia e inovação) e Wally Menezes (professor e Reitor do IFCE). A iniciativa conta com patrocínio do Governo do Estado e do Sistema FIEC e com apoio do Centec, Cagece, Brisanet, Enel Brasil e IFCE.

A Comenda Ariosto Holanda é uma das diversas atividades promovidas pelo Iracema Digital, organização sem fins lucrativos surgida em 2019 e que articula atores estratégicos do setor de tecnologia, inovação e transformação digital, sob a liderança do professor Mauro Oliveira e do empresário Ricardo Liebmann. O Instituto articula ações e prioridades para acelerar os processos de desenvolvimento econômico e social no estado do Ceará com interface nas áreas de tecnologia, educação, cultura e assistência social, e sempre em parceria com instituições acadêmicas, órgãos públicos e entidades empresariais.

Entre as iniciativas recentes promovidas pelo Iracema Digital, destacam-se o programa de qualificação em Inteligência Artificial realizado com o Centec, que oferece cursos gratuitos em tecnologias de IA e forma jovens para as novas competências digitais; a plataforma Revive Negócio, criada em colaboração com o Governo do Estado para estimular ideias inovadoras e conectar soluções empreendedoras à sociedade; e o Projeto de Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação, conduzido em convênio com o Sebrae/CE, com ações de fortalecimento territorial, capacitações e integração entre academia, governo e setor produtivo. “Essas iniciativas ilustram o compromisso do Iracema Digital em promover inclusão tecnológica, fomentar talentos e impulsionar o desenvolvimento sustentável da economia cearense”, explica o professor Mauro Oliveira.



Conheça as personalidades homenageadas em 2025

A Comenda foi criada em homenagem ao deputado federal Ariosto Holanda, engenheiro civil por formação e com atuação como engenheiro em instituições como Petrobras, e Coelce; professor universitário e com uma extensa e sólida carreira na vida pública que o levou a ser considerado referência nacional na defesa da ciência e tecnologia no país.

A escolha dos homenageados para receber a honraria parte de uma consulta à comunidade do Iracema Digital, seguida de avaliação do Comitê Gestor da organização.

Em 2025, a III Comenda Ariosto Holanda homenageará quatro nomes que têm impacto decisivo na inovação, na educação, na tecnologia e no desenvolvimento sustentável no Ceará:



• Acrisio Sena

Historiador, mestre em Educação e deputado estadual. Em 2025, apresentou na Assembleia Legislativa um projeto voltado ao letramento digital, com foco em inteligência artificial e sustentabilidade nas escolas estaduais. Sua atuação reforça o papel da política pública na inclusão digital e na inovação educacional.

• Guilherme Muchale



Economista chefe e gerente do Observatório da Indústria da FIEC. Especialista em gestão da inovação, lidera projetos de big data, inteligência competitiva, prospectiva e cooperação industrial, contribuindo para elevar a competitividade da indústria cearense e impulsionar estratégias de desenvolvimento sustentável.

• Marluce Aires

Jornalista, analista de comunicação do SERPRO e ex-editora do Diário do Nordeste, onde assinou a coluna Bits e Bytes por duas décadas. CEO da empresa A2, foi responsável pela realização da INFOBRASIL, um dos maiores eventos de TIC do País, consolidando Fortaleza como polo nacional de tecnologia e inovação.

