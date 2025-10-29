Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uma ferramenta gratuita para avaliação de infraestrutura de TI 

Ferramenta está disponível e oferece relatório personalizado com foco em cibersegurança, disponibilidade e maturidade tecnológica
Atualizado às
Hamilton Nogueira
A Hostweb anuncia o Diagnóstico de TI Hostweb, uma ferramenta gratuita que oferece às organizações uma análise detalhada de sua infraestrutura de tecnologia.

O objetivo é apoiar gestores na identificação de pontos de melhoria e na definição de estratégias que tornem a área de TI um diferencial competitivo, com foco em três eixos centrais: cibersegurança, disponibilidade e maturidade tecnológica.

A avaliação será realizada por meio de um questionário online com 20 perguntas. A partir das respostas, a empresa recebe, em até 24 horas úteis, um relatório personalizado que apresenta um diagnóstico detalhado e aponta oportunidades de aprimoramento com base em boas práticas de mercado.

Entre os aspectos avaliados, estão: cibersegurança, com foco em políticas de proteção contra ameaças digitais, como uso de firewalls, backups, autenticação multifator (MFA) e treinamentos internos; disponibilidade, relacionada à resiliência operacional, continuidade dos sistemas, escalabilidade e redundância; e maturidade tecnológica, que considera o uso estratégico da TI, incluindo automação, computação em nuvem e integração da área tecnológica no processo de tomada de decisão dos negócios.

“Nosso propósito é oferecer às empresas uma visão objetiva e prática sobre sua infraestrutura de TI. O diagnóstico permite compreender os pontos fortes e identificar as áreas que demandam atenção, servindo como base para planejar melhorias com segurança e eficiência”, explica Wladimir Soares, CEO da Hostweb.


