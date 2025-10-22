Inscrições abertas para o e-Sports da Feira do Conhecimento 2025

Evento gratuito reunirá alguns dos melhores jogadores do estado em disputas de League of Legends, Valorant, Tekken 8, E-Football, Just Dance e muito mais

Os interessados em competir podem acessar as regras e os formulários de inscrição AQUI e clicando na aba Competições.

A Feira do Conhecimento 2025 (FdC) ocorre de 6 a 8 de novembro, e celebra, entra outras coisas, os esportes eletrônicos (e-Sports). As inscrições para as disputas estão abertas e as partidas deverão reunir alguns dos melhores jogadores do Ceará em partidas ao vivo.

Na Arena E-Sports, o público poderá acompanhar as disputas de League of Legends e Valorant, além da apresentação da modalidade Phigital de Tênis de Mesa, que combina o universo físico e digital em partidas dinâmicas e interativas.

Já na Arena Games, com o apoio da Loucos Por Games, os destaques serão os torneios de E-Football, Tekken 8 e Just Dance, além dos tradicionais mini-campeonatos Retrô, que resgatam os clássicos que marcaram gerações.

Os campeonatos da FdC 2025 representam uma oportunidade para competidores e entusiastas vivenciarem de perto o universo dos e-Sports, conhecerem as novidades do setor e celebrarem a força da cultura gamer no Ceará. A atividade tem a parceria da União Cearense de Gamers (UCEG) e Horizon E-Sports.

A FdC 2025 é uma realização do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), e está marcada para os dias 6 a 8 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, com entrada gratuita.