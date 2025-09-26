Artigo: Reforma do Código Civil, riscos e excessos no mundo digital

A reforma do Código Civil em tramitação no Congresso Nacional preocupa a Federação dos Institutos dos Advogados (Fenia) pela instabilidade que o texto em pauta disseminará. Para a entidade, que reúne institutos de advogados de diversos estados do Brasil, o Projeto de Lei nº 4/2025 não é uma simples atualização, mas um novo Código Civil, com riscos sérios à segurança jurídica e, em especial, às regras propostas para o ambiente digital.

No campo do Direito Digital, o texto estabelece um conjunto de normas rígidas, sem paralelo em democracias consolidadas. Embora seja legítimo buscar regras para acompanhar as transformações tecnológicas, o modelo sugerido pode tornar o Brasil menos atrativo para investimentos estrangeiros e mais vulnerável a pressões externas. O receio é que, em vez de fortalecer a proteção jurídica e dar confiança a empresas e cidadãos, a proposta crie barreiras e exponha o país a tensões comerciais e diplomáticas.

Outro ponto destacado pela Fenia é a falta de clareza na redação. O uso de expressões vagas abre espaço para interpretações amplas por parte de juízes e tribunais, ampliando a insegurança jurídica. Em vez de oferecer previsibilidade, a reforma pode gerar ainda mais disputas judiciais e decisões contraditórias. Isso é particularmente grave no ambiente digital, no qual contratos, serviços on-line e uso de dados pessoais dependem de confiança e estabilidade para funcionar eficientemente.

A ampliação da responsabilidade civil também preocupa. Ao impor custos adicionais a empresas e cidadãos, o novo Código pode encarecer serviços digitais e reduzir a competitividade do Brasil no mercado global. Há o risco concreto de que iniciativas inovadoras deixem de surgir no país ou migrem para outros mercados mais previsíveis e amigáveis à inovação.

Na chamada Carta de Salvador, a Fenia pede o arquivamento da proposta e a abertura de um debate amplo e transparente, com a participação de toda a sociedade. Para a entidade, não se pode aprovar mudanças de tamanha relevância sem tempo adequado para reflexão e discussão.