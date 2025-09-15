Marca cearense aposta em tecido tenológico

Dogville é uma marca cearense e anuncia a linha TECH DUAL, que promete tecidos tecnológicos cujas características são "respirabilidade, toque frio e secagem rápida, garantindo conforto térmico mesmo nos dias quentes".

Durabilidade e acabamento minimalista também fazem parte do produto. “Nosso objetivo com a linha Tech é simplificar a vida do homem moderno, oferecendo peças que unem tecnologia, estilo e durabilidade. Queremos que cada produto seja mais do que roupa, que seja uma solução para o dia a dia”, afirma Vinícius Sousa, o CEO do Grupo Overlabel.