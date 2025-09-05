Oito mil escolas conectadas em todo o país

A meta do Aprender Conectado é alcançar 18 mil escolas conectadas até o final deste ano e 38 mil até o fim de 2026

Flávio Santos, diretor geral da EACE, destacou o sucesso do programa, que, após uma fase-piloto e ajustes estratégicos, acelerou significativamente seu ritmo de expansão, conectando aproximadamente 100 novas escolas por dia.

A Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) anuncioumque o programa Aprender Conectado alcançou a marca de 8 mil escolas públicas conectadas em todo o país. Este feito representa um avanço na inclusão digital e educacional, beneficiando diretamente cerca de um milhão de estudantes brasileiros.

"Estamos dando nossa contribuição para o esforço do país em promover um futuro mais promissor para a educação dos nossos jovens", afirmou Santos, reforçando o compromisso da Eace com a democratização do acesso à tecnologia e ao conhecimento.

A meta do Aprender Conectado é alcançar 18 mil escolas conectadas até o final deste ano e 38 mil até o fim de 2026. O impacto social do programa transcende a infraestrutura, integrando-se à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), que visa universalizar a conectividade na educação básica até 2026.

Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações, ressalta que esta é a primeira vez que o Novo PAC inclui um eixo exclusivo de inclusão digital, coordenado pelo MCom, com previsão de mais de R$23 bilhões em investimentos para projetos transformadores como o Aprender Conectado. “Já alcançamos uma meta superior a 60% desse programa de inclusão, que é uma das prioridades do Governo Lula”, declarou Siqueira Filho.

O Aprender Conectado é responsável por levar internet a 38 mil das 138 mil instituições de ensino que serão beneficiadas pela Enec. As escolas estão majoritariamente localizadas em regiões remotas e historicamente desassistidas, reforçando o papel do programa na redução das desigualdades regionais e na promoção de um futuro mais equitativo para a educação brasileira.