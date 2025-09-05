Avanço do e-commerce brasileiro impõe desafios

Esse avanço, porém, impõe vários desafios estratégicos: garantir que a infraestrutura digital acompanhe a velocidade do crescimento, capacitar milhares de profissionais para segurança cibernética, desenvolver o letramento digital e outros.

O comércio eletrônico no Brasil segue e seguirá em expansão. A plataforma Statista, especializada em dados de comércio e consumo, estima que até 2030 o setor deve movimentar mais de 300 bilhões de dólares, impulsionado pelo aumento da digitalização do comportamento, pela maior base de usuários conectados, pela crescente profissionalização dos lojistas em relação ao comercio eletrônico, a maturidade dos sistemas de pagamentos instantâneos brasileiros e outros.

Em relação à estrutura de servidores, segurança da informação e performance tecnológica para atender a um consumidor cada vez mais exigente e conectado a Hostweb, empresa especializada em soluções em infraestrutura, nuvem e cibersegurança, tem ampliado sua atuação como parceira de negócios. A proposta é oferecer tecnologia escalável e segura para empresas que buscam expandir suas operações no digital sem comprometer a estabilidade.

“O mercado passa por uma transformação acelerada, e a infraestrutura digital não pode ser vista como custo, mas como investimento estratégico. Quem não se prepara para escalar fica para trás. Nosso papel é garantir segurança e disponibilidade para que o cliente cresça sem travas”, afirma Wladimir Soares, CEO da Hostweb.

Segundo o executivo, a tendência é que o futuro do e-commerce seja descentralizado, escalável e baseado em confiança digital. “Nosso objetivo é apoiar as empresas brasileiras na construção desse futuro, com tecnologia de ponta e serviços que assegurem continuidade e eficiência”, complementa.