Iniciativas inovadoras nos Festivais Costume Saudável e Gourmet

Área Inovação & Tendências é novidade / Crédito: Divulgação

Realizados nos dias 12, 13 e 14 de setembro no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, os Festivais Costume Saudável e Gourmet trazem pela primeira vez o espaço Inovação e Tendências, dedicado à exposição de marcas que comercializam produtos inovadores com posicionamento saudável e/ou sustentável. Para participação, o São Luiz Supermercado e a Local.e selecionaram sete empresas de alimentos e bebidas saudáveis, com o objetivo de mostrar a força inovadora das marcas de pequeno porte. Essa é a primeira vez que a rede supermercadista conta com a parceria da empresa de educação, mentoria e consultoria dedicada a ensinar marcas da pequena indústria sobre a dinâmica do mercado e do varejo.

Conheça as marcas que estarão presentes:

Beyond Fit

A Beyond Fit nasceu do desejo de transformar a forma como as pessoas consomem proteína com o protein drink leve, gaseificado e refrescante, que pode ser consumido como um pós-treino ou até mesmo como um substituto de refrigerantes. Truy Cool



A Truy Cool nasceu para virar o jogo no universo das bebidas prontas. Os drinks unem sabores naturais (manga, maracujá, limão, cranberry e vodka de alta qualidade), com uma pegada sustentável, embalagens modernas e uma comunicação que conecta pelo humor, transparência e personalidade. Operação Açaí

Açaí com selo artesanal, produzido com cuidado e compromisso, ideal para quem busca um produto fresco, nutritivo e versátil. Seja para consumo direto ou como base para as próprias criações.

Seedz Brazil

A Seedz é uma marca carioca de snacks (biscoitos, granolas e doces fit) saudáveis e práticos, que nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a comerem melhor e sem culpa. Os produtos são sem glúten e veganos, feitos com ingredientes de alta qualidade, e livres de aditivos químicos. Sinta+



A Sinta+ é uma marca baiana de snacks saudáveis e artesanais, especializada em pipocas especiais com ingredientes naturais e livres de glúten. A marca desenvolve receitas exclusivas como Pipoca com Caramelo e Flor de Sal, Salgada com Cúrcuma e Pipoca com Chips de Coco, além de lançamentos como a Paçoca Zero Açúcar, que ampliam o portfólio saudável. Acarajé Express Baianidade

Nasceu em 2018 com a ideia de explorar a culinária baiana com acarajé, hoje a marca atua com cinco pontos de acarajé e um produto específico para mercantil, bares e restaurantes, o Acarajé Congelado, que é comercializado semi pronto, basta aquecer e servir.