DDoS domina método de ataques na América Latina

Richard Hummel é diretor de inteligência de ameaças da NETSCOUT / Crédito: Divulgação

A NETSCOUT® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) anunciou seu mais recente relatório sobre a evolução do panorama de ataques de Negação de Serviço Distribuído (DDoS). A empresa declarou ter monitorado mais de 8 milhões de ataques DDoS globalmente no primeiro semestre de 2025, sendo mais de 3,2 milhões de ataques na região EMEA. O Relatório revela 1.070.492 ataques na América Latina, com o Brasil sofrendo 550.550 deles no primeiro semestre de 2025 (contra 357.422 do último relatório, do 2º semestre de 2024 – o que equivale a um aumento de 54,03%).

O relatório mostra que o Brasil atingiu picos agregados de 2 Tbps e 908 Mpps, números que colocam o país como destaque global. Foram identificados 22 vetores de ataque, com destaque para TCP ACK, Amplificação TCP SYN/ACK, Amplificação DNS, TCP RST e TCP SYN. Os setores mais visados: Em primeiro lugar, as operadoras de telecomunicações móveis (excluindo satélite) sofreram 170.637 ataques, com pico de 429.63 Gbps, impacto máximo de 220.42 de pacotes por segundo (Mpps) e duração média de 49 minutos. Em segundo, os provedores de infraestrutura de computação, como hospedagem de sites e processamento de dados, registraram 32.817 ataques, com pico de 126.84 Gbps, impacto de 171.48 Mpps e duração média de 46 minutos. O terceiro setor mais atacado foi o de outras empresas de telecomunicações, com 14.746 incidentes, pico de 64.61 Gbps, impacto de 18.03 Mpps e duração média de 33 minutos. Em quarto lugar, as operadoras de telecomunicações com fio sofreram 14.665 ataques, com pico de 122.56 Gbps, impacto de 17.11 Mpps e duração média de 29 minutos.

O setor bancário comercial aparece em quinto, com 6.575 ataques, pico de 14.69 Gbps, impacto de 9,27 Mpps e duração média de 46 minutos. Em sexto, o transporte rodoviário de cargas gerais registrou 6.218ataques, com pico de 26.73 Gbps, impacto de 3.98 Mpps e duração média de 14 minutos. Organizações religiosas ficaram em sétimo lugar, com 3.034 ataques, pico de 27.32 Gbps, impacto de 2.78 Mpps e duração média de 34 minutos. Em oitavo, os atacadistas de equipamentos de escritório sofreram 2.314 ataques, com pico de 32.32 Gbps, impacto de 3.01 Mpps e duração média de 33 minutos. Na nona posição, as agências e corretoras de seguros registraram 718 ataques, com pico de 72.23 Gbps, impacto de 7.92 Mpps e duração média de 59 minutos. Por fim, os varejistas de eletrônicos e eletrodomésticos sofreram 666 ataques, com pico de 0.07 Gbps, impacto de 0.17 Mpps e duração média de 118 minutos.

Grupos hacktivistas como NoName057(16) orquestraram centenas de ofensivas coordenadas por mês, visando os setores de comunicações, transporte, energia e defesa. Serviços de DDoS sob demanda democratizaram as ferramentas de ataque, permitindo que atores inexperientes executem campanhas sofisticadas. A automação aprimorada por IA, ataques multivetoriais e a técnica chamada “carpet bombing” desafiam as defesas tradicionais. Botnets comprometeram dezenas de milhares de dispositivos IoT, servidores e roteadores, promovendo ataques sustentados que causaram interrupções significativas. Isoladamente, cada uma dessas ameaças já seria grave; em conjunto, formam uma tempestade perfeita, provocando riscos cibernéticos sem precedentes para organizações e redes de provedores de serviço ao redor do mundo. Alguns detalhes:



· Volume Global Massivo de Ataques

NETSCOUT observou mais de 50 ataques superiores a 1 terabit por segundo (Tbps) e múltiplos ataques de gigapacotes por segundo (Gpps) no primeiro semestre de 2025, incluindo um ataque de 3,12 Tbps na Holanda e um de 1,5 Gpps nos Estados Unidos. · Eventos Geopolíticos Desencadeiam Ataques DDoS Sem Precedentes