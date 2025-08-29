Instituto de Gestão e Cidadania e TCE-CE: diálogo estratégico

Herbert Lobo do IGC / Crédito: Mauri Melo

O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC Brasil) e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) deram início a um diálogo com foco no fortalecimento do modelo de gestão da saúde por meio de Organizações Sociais (OSs). O encontro ocorreu na última semana e contou com a participação de gestores e técnicos de ambas as instituições. Durante a reunião, a equipe do IGC Brasil apresentou um panorama dos avanços, desafios e limitações do atual modelo de gestão, destacando os ganhos em eficiência e qualidade que os contratos de gestão podem proporcionar ao sistema de saúde pública, desde que conduzidos com responsabilidade, transparência e competência técnica.