Instituto de Gestão e Cidadania e TCE-CE: diálogo estratégico

Instituto de Gestão e Cidadania e TCE-CE: diálogo estratégicoO cearense IGC e o TCE-CE abrem diálogo estratégico para fortalecer gestão da saúde por Organizações Sociais
O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC Brasil) e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) deram início a um diálogo com foco no fortalecimento do modelo de gestão da saúde por meio de Organizações Sociais (OSs). O encontro ocorreu na última semana e contou com a participação de gestores e técnicos de ambas as instituições.
Durante a reunião, a equipe do IGC Brasil apresentou um panorama dos avanços, desafios e limitações do atual modelo de gestão, destacando os ganhos em eficiência e qualidade que os contratos de gestão podem proporcionar ao sistema de saúde pública, desde que conduzidos com responsabilidade, transparência e competência técnica.
O presidente da organização, Herbert Lobo, reforçou a importância da colaboração entre instituições: “A presença ativa de órgãos como o TCE-CE é fundamental para consolidar modelos de gestão baseados em boas práticas. Essa parceria orienta municípios e organizações sociais na aplicação eficiente dos recursos públicos, com foco em resultados sociais concretos e duradouros.”
A articulação abre caminho para futuras colaborações entre os órgãos, com potencial de orientar e qualificar a gestão da saúde em todo o Ceará, por meio de critérios técnicos e boas práticas administrativas.
Sobre o IGC Brasil Fundado em 22 de dezembro de 2015, o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC Brasil) é uma Organização Social (Lei nº 9.637/98) que busca promover a excelência, qualidade e transparência na gestão de serviços públicos — especialmente na área da saúde —, por meio de métodos inovadores e foco em resultados sociais.