Positivo Tecnologia inaugura Securicenter em Fortaleza

"A chegada da Securicenter a Fortaleza representa mais do que a abertura de uma nova loja: é o fortalecimento de uma estratégia regional sólida, focada em atender de forma ágil e personalizada um mercado em pleno crescimento", afirma Felipe Szpigel, vice-presidente de Negócios de Segurança Eletrônica da Positivo Tecnologia.

A Positivo Tecnologia anuncia a abertura da mais nova unidade da Securicenter, loja multimarcas de soluções em segurança eletrônica. Com inauguração marcada para amanhã, 21, a nova loja pretende reforçar uma expansão nacional. Fortaleza “foi escolhida por seu papel relevante no cenário tecnológico e econômico do Brasil, além do grande potencial de consumo em segurança conectada, automação e controle de acesso”, diz a empresa.

A nova unidade contará com um portfólio robusto e estratégico, voltado para atender aos mais diversos projetos de segurança eletrônica, controle de acesso, automação e infraestrutura. Entre as principais linhas de produtos e soluções em destaque estarão: CFTV analógico e IP, com tecnologias avançadas de imagem, inteligência artificial e monitoramento remoto; sistemas de alarme e automação para segurança residencial, comercial e industrial; controle de acesso físico, com soluções biométricas, faciais, tags, catracas e controladoras integradas; infraestrutura elétrica e cabeamento estruturado, com acessórios e soluções para instalações seguras e profissionais; armazenamento de dados com HDs de alta performance para aplicações de videomonitoramento contínuo; e soluções integradas para monitoramento inteligente e plataformas de gestão centralizada.



A Securicenter Fortaleza vai além da distribuição de produtos: oferece treinamentos técnicos, capacitação em inteligência artificial e automação, suporte local com um time técnico-comercial especializado em apoiar desde pequenas instalações residenciais até grandes projetos corporativos e condominiais, além de sala de projetos, sala de treinamento e um showroom interativo para demonstrações e testes de equipamentos.



“Nosso espaço foi concebido para oferecer experiências práticas aos profissionais do setor”, afirma Szpigel. “Queremos que integradores e instaladores possam não apenas comprar, mas também testar soluções, simular cenários e participar de treinamentos técnicos que ajudem a elevar o padrão de seus projetos.”



A unidade de Fortaleza é parte do plano de crescimento da Securicenter, que, desde sua aquisição pela Positivo SEG em 2023, tem acelerado sua expansão nacional. Em 2025, a marca já inaugurou outras três unidades — Guarulhos, Osasco e Campinas, além das operações em São Paulo (Barra Funda), Curitiba e Recife. Com mais de 25 anos de mercado, a Securicenter se consolidou como uma das maiores distribuidoras multimarcas do país.