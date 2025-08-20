Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Positivo Tecnologia inaugura Securicenter em Fortaleza

Distribuidora multimarcas de soluções em segurança eletrônica inaugura Securicenter em Fortaleza
Autor Hamilton Nogueira
Tipo Notícia

A Positivo Tecnologia anuncia a abertura da mais nova unidade da Securicenter, loja multimarcas de soluções em segurança eletrônica. Com inauguração marcada para amanhã, 21, a nova loja pretende reforçar uma expansão nacional. Fortaleza “foi escolhida por seu papel relevante no cenário tecnológico e econômico do Brasil, além do grande potencial de consumo em segurança conectada, automação e controle de acesso”, diz a empresa.

"A chegada da Securicenter a Fortaleza representa mais do que a abertura de uma nova loja: é o fortalecimento de uma estratégia regional sólida, focada em atender de forma ágil e personalizada um mercado em pleno crescimento", afirma Felipe Szpigel, vice-presidente de Negócios de Segurança Eletrônica da Positivo Tecnologia. 

A nova unidade contará com um portfólio robusto e estratégico, voltado para atender aos mais diversos projetos de segurança eletrônica, controle de acesso, automação e infraestrutura. Entre as principais linhas de produtos e soluções em destaque estarão: CFTV analógico e IP, com tecnologias avançadas de imagem, inteligência artificial e monitoramento remoto; sistemas de alarme e automação para segurança residencial, comercial e industrial; controle de acesso físico, com soluções biométricas, faciais, tags, catracas e controladoras integradas; infraestrutura elétrica e cabeamento estruturado, com acessórios e soluções para instalações seguras e profissionais; armazenamento de dados com HDs de alta performance para aplicações de videomonitoramento contínuo; e soluções integradas para monitoramento inteligente e plataformas de gestão centralizada.

A Securicenter Fortaleza vai além da distribuição de produtos: oferece treinamentos técnicos, capacitação em inteligência artificial e automação, suporte local com um time técnico-comercial especializado em apoiar desde pequenas instalações residenciais até grandes projetos corporativos e condominiais, além de sala de projetos, sala de treinamento e um showroom interativo para demonstrações e testes de equipamentos.

“Nosso espaço foi concebido para oferecer experiências práticas aos profissionais do setor”, afirma Szpigel. “Queremos que integradores e instaladores possam não apenas comprar, mas também testar soluções, simular cenários e participar de treinamentos técnicos que ajudem a elevar o padrão de seus projetos.”

A unidade de Fortaleza é parte do plano de crescimento da Securicenter, que, desde sua aquisição pela Positivo SEG em 2023, tem acelerado sua expansão nacional. Em 2025, a marca já inaugurou outras três unidades — Guarulhos, Osasco e Campinas, além das operações em São Paulo (Barra Funda), Curitiba e Recife. Com mais de 25 anos de mercado, a Securicenter se consolidou como uma das maiores distribuidoras multimarcas do país.

