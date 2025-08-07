Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lanlink conquista selo Oracle Cloud Managed Service Provider (CMSP)

Lanlink conquista selo Oracle Cloud Managed Service Provider (CMSP)

A Lanlink comemora a obtenção do selo Oracle Cloud Managed Service Provider (CMSP)
Autor Hamilton Nogueira
Autor
Hamilton Nogueira Autor
Tipo Notícia

A Lanlink conquistou o selo Oracle Cloud Managed Service Provider (CMSP), um reconhecimento oficial da Oracle que chancela a excelência na entrega de serviços gerenciados em Oracle Cloud. A credencial consolida a Lanlink como uma provedora estratégica para ambientes Oracle Cloud, apta a operar workloads críticos com governança, segurança, automação e inovação. A Lanlink é uma das principais parceiras comerciais dentre as 350 empresas com as quais a Oracle mantém negócios no país.

Com o selo de Oracle CMSP, a empresa amplia sua presença em mercados que exigem parceiros certificados, com uma proposta completa de infraestrutura, operação e geração de valor contínuo para os clientes. A certificação também garante acesso a benefícios exclusivos do programa Oracle Partner. O processo foi conduzido por uma entidade externa e demandou seis meses de preparação intensiva, liderada por duas unidades de negócio da companhia: Core Digital Platform (CDP) e Digital Operations & Support (DO&S).

“Esse reconhecimento atesta nossa excelência técnica, capacidade operacional e maturidade em entregar serviços gerenciados na nuvem Oracle. A chancela de um dos maiores players do segmento comprova a maturidade da nossa área de Sucesso do Cliente em nuvem”, diretor da BU Core Digital Platform (CDP) da Lanlink.

