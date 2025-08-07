Lanlink conquista selo Oracle Cloud Managed Service Provider (CMSP)

A Lanlink conquistou o selo Oracle Cloud Managed Service Provider (CMSP), um reconhecimento oficial da Oracle que chancela a excelência na entrega de serviços gerenciados em Oracle Cloud. A credencial consolida a Lanlink como uma provedora estratégica para ambientes Oracle Cloud, apta a operar workloads críticos com governança, segurança, automação e inovação. A Lanlink é uma das principais parceiras comerciais dentre as 350 empresas com as quais a Oracle mantém negócios no país.

Com o selo de Oracle CMSP, a empresa amplia sua presença em mercados que exigem parceiros certificados, com uma proposta completa de infraestrutura, operação e geração de valor contínuo para os clientes. A certificação também garante acesso a benefícios exclusivos do programa Oracle Partner. O processo foi conduzido por uma entidade externa e demandou seis meses de preparação intensiva, liderada por duas unidades de negócio da companhia: Core Digital Platform (CDP) e Digital Operations & Support (DO&S).