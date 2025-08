Instituto Atlântico participa de evento do MCTI em Brasília

Luiz Alves, Diretor de Inovação e Novos Negócios do Instituto Atlântico, e Carlos Pompeu, Gerente do Atlântico Avanti, participaram do evento “Programas Prioritários de Interesse (PPI) – Sua importância e resultados para o Brasil”, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em Brasília.

A instituição reafirma sua atuação como centro de referência em inovação, destacando sua contribuição para projetos estruturantes em parceria com governo, setor produtivo e academia. Com forte presença no Nordeste, a instituição também se compromete com a capacitação de profissionais e o fortalecimento de ecossistemas regionais de tecnologia.