Tecnologia permite aprimorar diagnósticos hematológicos 

O serviço conecta médicos e laboratórios a hematologistas por meio de uma plataforma digital segura, permitindo análise remota de exames, emissão de laudos, teleconsultorias clínicas e apoio à decisão médica com brevidade, a partir de resultados críticos de hemogramas coletados em todos os prontos atendimentos da empresa no Brasil.

A anemia e a leucemia são duas condições hematológicas que afetam milhões de brasileiros e diagnósticos precoces fazem toda a diferença nos resultados do tratamento. Nesse sentido, a Hapvida implementa o Tele-Hemato - inovação que promete melhorar qualidade assistencial e a ampliação do acesso à medicina especializada.

Lançada em 2023, a iniciativa conta com uma equipe de hematologistas disponíveis 24 horas por dia, que realizam avaliações ágeis e precisas, contribuindo para a identificação precoce de condições hematológicas que demandam intervenção imediata.

Foram definidos parâmetros críticos, que, quando identificados, geram automaticamente uma solicitação de teleparecer. Nesse momento, o médico assistente é notificado e pode interagir diretamente com o hematologista por meio de um chat, favorecendo a discussão do caso e a condução terapêutica, com SLA de resposta de até 2 horas.