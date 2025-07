Goldentec agora é Get e mira o futuro

De acordo com um estudo da McKinsey & Company, aproximadamente 57% das empresas com mais de 20 anos já passaram ou pretendem passar por mudanças de marca nos próximos cinco anos. As razões variam entre fusões, aquisições e a necessidade de atualizar o posicionamento para manter relevância diante de novas gerações de consumidores. A Get surge como exemplo claro de como esse movimento pode fortalecer vínculos, renovar a identidade e assegurar competitividade em um cenário em constante transformação.

“O rebranding foi um processo natural, construído com responsabilidade e escuta. Nossos clientes estão mais conectados, mais atentos ao design e à qualidade, e querem marcas que dialoguem com seu estilo de vida. A Get nasce dessa escuta, com a mesma confiabilidade que sempre nos definiu, mas com muito mais presença e sintonia com o agora”, afirma Pedro Ivo, diretor da Get. E ele acrescenta: “Mais do que trocar o nome, trouxemos um novo olhar para a marca — mais próxima, com mais design, mais qualidade e mais atitude. Queremos estar onde a tecnologia realmente importa: no cotidiano de quem estuda, trabalha, cria e se reinventa.”

A Get trabalha com itens de informática (monitores, computadores, gabinetes, mouses, teclados, adaptadores), além de uma linha completa voltada ao público gamer. Cadeiras e mesas de escritório, linha completa de caixas de som, linha térmica, carregador de carro elétrico, nobreak e mais. A marca també Fm responde por uma fábrica de computadores, localizada em Fortaleza, cuja produção atende desde demandas corporativas até configurações voltadas ao público gamer.