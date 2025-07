IFCE promove palestra sobre desafios da pesquisa no Ceará

IInscrições abertas para palestra sobre desafios da pesquisa no Ceará com o Prof. Raimundo Nogueira Filho

O campus de Fortaleza do IFCE promove dia 29 próximo, a palestra “Os desafios da pesquisa no Ceará – Experiência da FUNCAP”, com a presença do presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), Raimundo Nogueira Filho.

Acontece de forma híbrida, das 14h às 17h, com transmissão simultânea pela internet. O evento é uma iniciativa da Diretoria de Extensão e Cultura por meio da Coordenadoria de Articulação Institucional e Sustentabilidade (CAIS),