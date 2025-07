Artigo: Escritórios descentralizados, operações mais inteligentes

A transformação no real estate corporativo brasileiro é inegável, e a expansão dos escritórios flexíveis para além dos grandes centros é um dos seus mais claros indicativos. Em Fortaleza, por exemplo, essa mudança é ainda mais acentuada: dados do Censo Coworking 2025, estudo realizado pela Woba, revelam um notável crescimento de 128% nesses espaços em apenas um ano. Este número não apenas aponta para um deslocamento geográfico, mas para uma reorganização profunda na forma como as empresas concebem e ocupam seus ambientes de trabalho.

O escritório, que por muito tempo ocupou um lugar central nas operações das empresas, está ganhando um novo papel. Hoje, ele funciona como ponte com mercados regionais estratégicos. Esse reposicionamento tem acelerado um movimento silencioso, mas consistente: empresas com sede na capital paulista estão ampliando sua presença física no interior e em outros centros urbanos fora do eixo Rio-São Paulo.

Trata-se de um comportamento que está redesenhando o mercado imobiliário corporativo. Minha percepção, acompanhando de perto esse setor, é que o modelo tradicional — com contratos longos, infraestrutura rígida e alto custo fixo — está sendo substituído por algo muito mais inteligente. Estruturas modulares, operadas sob demanda, com padrão nacional e gestão integrada. Em vez de ser um espaço imutável, o escritório se torna uma plataforma operacional. Um ativo estratégico que pode ser ativado conforme a necessidade do negócio.

Essa flexibilidade faz toda a diferença. Permite que as empresas se movimentem com mais agilidade, ampliando ou reduzindo suas operações no ritmo da estratégia. Escritórios flexíveis funcionam como pontos de apoio em uma rede distribuída, acionados conforme o contexto: para entrar em um novo mercado, reorganizar a operação ou acessar talentos e infraestrutura em outras cidades.

A tecnologia tem papel central nesse novo cenário. Com sensores e sistemas de análise de dados, conseguimos entender como os espaços são usados, em quais momentos, com que intensidade. Isso elimina achismos. O layout, a alocação de recursos e até a escolha da localização passam a ser decisões baseadas em evidências. O escritório acompanha o ritmo da empresa — e não o contrário.