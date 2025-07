Inec oferta curso gratuito de UX/UI Design em Fortaleza

Jovens entre 15 e 22 anos de baixa renda que desejam ingressar no universo da tecnologia e do design digital podem se inscrever no curso gratuito de UX/UI Design promovido pelo Labinec, projeto de inclusão digital do Instituto Nordeste Cidadania (Inec). A formação começa no dia 9 de agosto e será oferecida em formato híbrido, com 50% das aulas online e 50% presenciais, sempre aos sábados, das 8h às 12h.

As aulas presenciais acontecerão em dois laboratórios: Labinec Vila União (Rua Helvécio Monte, 165) e Labinec Bom Jardim (Rua Dr. Fernando Augusto, 980). As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 31 de julho, por meio do formulário que está aqui.