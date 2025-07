Cearense é aceito em Harvard para estudar Políticas Públicas

O cearense Davi Benevides, ex-prefeito de Redenção, neto do ex-senador Mauro Benevides, que presidiu o Congresso Nacional, e filho do deputado federal Mauro Benevides Filho, foi selecionado para participar de um dos programas educacionais mais prestigiados do mundo na área de gestão pública, o Senior Executives in State and Local Government, da Harvard Kennedy School, em Cambridge (EUA).

Neste mês de julho, Davi integrará uma turma composta por mais de 70 líderes públicos de todo o mundo, sendo, até o momento, o único brasileiro confirmado. O programa é um intensivo em liderança, gestão de crises, tecnologia, negociação e formulação de políticas públicas.