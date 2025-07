99Pay lança da campanha "Vida Remunerada"

A 99Pay, conta digital da 99, lança a campanha “Vida Remunerada”. Comunica-se mais fortemente em Fortaleza, Recife e Salvador, e quer ressaltar diferenciais financeiros por meio dos produtos da conta digital: a conta remunerada, que valoriza 110% do CDI até nos finais de semana e feriados, o Acelerador de Lucros, que pode turbinar essa lucratividade para até 140% por período determinado, além do cashback em todas as corridas 99 pagas com saldo 99Pay e até a possibilidade de receber cashback em outras transações como pagamentos de boletos e transferências via Pix.

Com um tom leve e bem humorado, a campanha propõe que os brasileiros escolham opções financeiras que lhe permitam ter mais controle e mais lucratividade sempre, sem que precisem fazer algo excepcional para isso, apenas vivendo sua rotina normalmente.