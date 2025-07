InvestMais Nordeste debate apoio, fomento e alavancagem em TI

Acontece nesta quinta-feira, 10, o InvestMais Nordeste com o propósito de reunir e apresentar diversos mecanismos de apoio, fomento e alavancagem de recursos para a inovação no Nordeste. Será no NiNNA HUB com vários profissionais reconhecidos pelo mercado. O economista e conselheiro de startups, Análio Rodrigues, fala em um painel sobre Finanças e inovação como caminhos para o crescimento, porém tem muito mais.

Manhã



09:00 – Credenciamento e Networking Inicial

09:30 – Abertura Oficial com Sandra Monteiro, Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará

10:00 – Abertura Institucional | NINNA Hub, com Maiara Santiago, Diretora do NINNA Hub

10:30 – Corporate Venture Building na prática, com Marco Knossel – Grupo FCJ (Minas Gerais)

11:30 – CESAR: Conectando tecnologia e capital, com Nathalia Alves – CESAR (Pernambuco)

12:00 – Encerramento da Sessão da Manhã

Tarde



13:30 – Reabertura | INVESTPLUS: Ofertas públicas ativas – Como captar e investir por plataformas reguladas, com Kleisom Sabino – CEO INVESTPLUS

15:00 – Finanças e inovação como caminhos para o crescimento, com Análio Rodrigues – SDL Gestão

15:30 – Iracema Digital e a Entropia na Inovação Cearense, com Nazareno Albuquerque e Mauro Oliveira

16:00 – Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte: Oportunidades, com Diretoria PAX

16:30 – Fundo FIP Nordeste – Capital Semente: Investimentos e habilitação de startups, com representante do Banco do Nordeste do Brasil – Edjanio Chaves (BNB)