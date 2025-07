Moldsoft leva IA aplicada para dentro das lojas de moda

A cearense Moldsoft Tecnologia esteve no Seminário Vitrine Tecnológica Moda Avante, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Voltado a empresários, lojistas e lideranças do setor da moda no estado do Ceará, o evento visou debater o futuro do varejo por meio da inovação, criatividade e tecnologia aplicada.

Organizado por SindRoupas, SindConfecções, IEL Ceará, ADECE, Sebrae-CE e o Governo do Estado do Ceará, o evento se propõe a ser uma vitrine de futuro, reunindo empreendedores que acreditam no poder da tecnologia para reposicionar o Ceará como polo criativo e competitivo da moda brasileira.